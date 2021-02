Koniec basketbalu či znovuzrodenie hokeja. Aké udalosti dominovali v žilinskom športe v roku 2020? (2. časť)

Rok 2020 bol bohatý na športové udalosti. Spätne sa pozeráme na obdobie máj - august.

8. feb 2021 o 17:03 Matej Martinčo

ŽILINA. Rok 2020, v ktorom sa vo všetkých pádoch skloňoval koronavírus, sa skončil. Čo prinieslo týchto zvláštnych 366 dní v žilinskom športe v jednotlivých mesiacoch? Pozreli sme sa na najzaujímavejšie a najdôležitejšie momenty.

MÁJ

Futbalisti začali s tréningom - Viaceré prvoligové kluby obnovili tréningový proces a k tomuto kroku pristúpili aj v MŠK Žilina. Postoj klubu k vtedajšej situácii prezentoval Karol Belaník nasledovne: „Počkajme si na prognózu. Hráčov zapájame do tréningového procesu a budeme reagovať na situáciu, ktorá vznikne. Aby sme v prípade reštartu boli pripravení. V prvom rade však ide o bezpečnosť, tú musíme garantovať. Aby sme spustením tréningového procesu, respektíve reštartom ligy neurobili ešte väčšiu chybu. Dohodli sme sa, že budeme postupovať kontinuálne a spoločne, aj voči UEFA, aj voči ÚLK ako riadiacemu orgánu súťaže.“ Koncom apríla podstúpili futbalisti test na ochorenie COVID-19 a po takmer dvoch mesiacoch individuálnej prípravy sa zišli na štadióne.

Momentka z tlačovky pred začiatkom jarnej časti Fortuna ligy 2019/2020. Vtedy ešte nikto netušil, že do našich životov zasiahne koronavírus a výrazne ovplyvní aj MŠK Žilina (zdroj: MŠK Žilina)

Viktoria Plzeň získala Káčera s Kašom - Viackrát avizované sa stalo skutočnosťou. Elitný český futbalový tím Viktoria Plzeň angažoval dvoch futbalistov naposledy pôsobiacich v tíme MŠK Žilina, ktorý bol od apríla v likvidácii. Slovenský stredopoliar Miroslav Káčer a český stopér Filip Kaša prišli do Plzne ako voľní hráči a podpísali zmluvy na tri roky. Informoval o tom klubový web fcviktoria.cz. „Zareagovali sme na situáciu, ktorá nastala v Žiline. Som rád, že sme získali hneď dvoch mimoriadne kvalitných hráčov. Kaša aj Káčer patrili k žilinským oporám a veľmi dobre ich zo spoločného pôsobenia pozná aj náš tréner Adrián Guľa,“ povedal na ich adresu generálny manažér Viktorie Plzeň Adolf Šádek.

Miroslav Káčer ešte ako kapitán MŠK Žilina (zdroj: Ján Mintál)

Dominik Holec sa upísal Sparte - Slovenský brankár Dominik Holec podpísal na konci mája kontrakt na tri roky s českým futbalovým klubom Sparta Praha. Nového zamestnávateľa si hľadal po tom, ako v marci pre likvidáciu klubu skončil v MŠK Žilina. „Som veľmi šťastný, že som sa stal hráčom Sparty. Je to ďalší posun v mojej kariére. Dostal som sa do najslávnejšieho českého klubu. Sparta je pojem v celom svete. Na každom kroku vidieť, aký je to obrovský klub,“ povedal 25-ročný brankár a pokračoval: „Chcem urobiť všetko pre to, aby som za Spartu chytal čo najviac. Dostal som šancu v klube, teraz to už bude iba na mne. Urobím všetko pre to, aby som dopomohol Sparte, aby sa jej darilo, aby sme ju spolu so spoluhráčmi vrátili tam, kde patrí. Veľmi sa teším na pôsobenie na Letnej,“ dodal Holec na webe svojej zastupiteľskej agentúry csm-agency.sk.

Aj Dominik Holec bol jedným zo sedemnástich hráčov, ktorý dostal výpoveď. Nové pôsobisko našiel v pražskej Sparte (zdroj: Ján Mintál)

Potenciálny kupca hokejového klubu je v hre - Jedným z bodov, ktorým sa žilinskí poslanci zaoberali na mestskom zastupiteľstve 11. mája, bol odpredaj MsHK Žilina. Záujem o stopercentný podiel akcií hokejového klubu ako akciovej spoločnosti mala spoločnosť LUPIZA. Mesto ponúkalo desať listinných kmeňových akcií, každú z nich v hodnote 2500 eur. Záujemca predostrel ako kúpnu cenu sumu 31 925 eur. „Firma LUPIZA s.r.o. je špeciálne vytvorený spoločný podnik medzi subjektmi, ktoré majú záujem, zázemie, financie, schopnosti a vôľu rozvíjať hokej v Žiline. Firma má v súčasnosti dvoch spoločníkov, no v prípade úspešnosti zámeru deklarovali aj ďalšie subjekty záujem vstúpiť do projektu, či už priamo ako spoločníci alebo ako reklamní partneri,“ uvádzalo sa v projekte, ktorý firma adresovala mestu. Spomínanými dvoma subjektmi boli advokátska spoločnosť Jakubek & Partners a IT firma Lomtec.com.

Hokejový klub zmenil názov aj logo (zdroj: Daniel Stehlík)

MŠK Žilina nedostal licenciu - Prvostupňový orgán licenčného konania (POLK) na zasadnutí koncom mája v Bratislave neudelil licenciu futbalovým klubom MŠK Žilina a FC Nitra pre klubové súťaže UEFA a Fortuna ligy súťažného ročníka 2020/2021. Slovenský futbalový zväz (SFZ) o tom informoval v úradnej správe. „Od Prvostupňového orgánu licenčného konania (POLK) sme prijali rozhodnutie o neudelení licencie pre súťažný ročník 2020/2021. Uvedené rozhodnutie nie je právoplatné, v súčasnej dobe analyzujeme odôvodnenie tohto rozhodnutia. Momentálne nám plynie zákonná lehota, ktorá končí 12. júna 2020. Počas nej budeme analyzovať všetky možnosti. Urobíme všetko preto, aby futbalový klub MŠK Žilina dostal licenciu aj pre ďalší súťažný ročník. A to neplatí iba pre náš prvý tím, ale aj „Béčko“, ktoré pôsobí v druhej lige,“ písalo sa vo vyhlásení žilinského klubu na oficiálnom webe.

JÚN

Žilinský klub má nových majiteľov aj názov – Vo štvrtok 4. júna mesto oficiálne odovzdalo hokejový klub do rúk nových majiteľov. Na žilinskom zimnom štadióne došlo k podpisu zmluvy, vďaka ktorej sa spoločnosť LUPIZA stala vlastníkom 100-percentného podielu akcií MsHK Žilina. Mesto Žilina na spoločnom stretnutí zastupovali primátor Peter Fiabáne a poslanec Peter Durmis, spoločnosť LUPIZA Maroš Jakubek s Rastislavom Chovancom.