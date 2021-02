MŠK Žilina v likvidácii či prestup Róberta Boženíka. Aké udalosti dominovali v žilinskom športe v roku 2020? (1. časť)

Rok 2020 bol bohatý na športové udalosti. Spätne sa pozeráme na obdobie január - apríl.

1. feb 2021 o 16:42 Matej Martinčo

ŽILINA. Rok 2020, v ktorom sa vo všetkých pádoch skloňoval koronavírus, sa skončil. Čo prinieslo týchto zvláštnych 366 dní v žilinskom športe v jednotlivých mesiacoch? Pozreli sme sa na najzaujímavejšie a najdôležitejšie momenty.

JANUÁR

Pavol Staňo novým trénerom MŠK Žilina – Po tom, čo sa Jaroslav Kentoš s asistentom Tiborom Goljanom presunuli k futbalovej reprezentácii do dvadsať rokov, museli vrchní predstavitelia MŠK Žilina nájsť náhradu na trénerskom poste. Druhého januára Jozef Antošík oznámil v poradí 73. trénera šošonov. Stal sa ním rodák z Čierneho pri Čadci Pavol Staňo. „Bolo to milé zaskočenie. Dôveru, ktorú vkladá do rúk nás všetkých vedenie, chceme splatiť. Zámerne hovorím nás - sám by som si to nedovolil vziať. V realizačnom tíme sú ľudia, ktorí ma podporia a spoločne pôjdeme za jedným cieľom. Nečakal som to, ale nebojím sa tejto veľkej výzvy. Pán majiteľ chcel, aby sa zachovala štruktúra mládežníckych kategórií, možno aj preto padla voľba na mňa,“ zneli prvé slová nového trénera pre oficiálny web MŠK Žilina. Pôvodne znela jeho zmluva do konca jarnej časti, ale vedenie bolo s jeho prácou spokojné a tak je štyridsaťtriročný bývalý obranca trénerom sedemnásobného majstra Slovenska už viac ako jeden rok.

Pavol Staňo na tlačovke pred začiatkom jarnej časti Fortuna ligy 2019/2020 (zdroj: MŠK Žilina)

Prestup Róberta Boženíka - Prestupová sága Róberta Boženíka pozná svoj koniec. O mladého reprezentanta mali údajne záujem viaceré kluby, hovorilo sa o ruskom CSKA Moskva, talianskom FC Janov či nemeckom druholigovom tíme Hamburger SV. Róbert Boženík napokon zamieril do krajiny futbalových majstrov Európy z roku 1988. MŠK Žilina v posledný januárový pondelok oficiálne oznámila prestup svojho odchovanca do holandského prvoligového klubu Feyenoord Rotterdam.

„Róbertov príchod nám v ofenzíve dáva viac príležitostí. Je mladý, ale veľký talent, ktorý u nás dostane ďalší čas a priestor, aby sa mohol rozvíjať. Teší nás, že Róbert uprednostnil Feyenoord. Verím, že budeme dobre spolupracovať,“ povedal na margo Boženíkovho príchodu Frank Arnesen, technický riaditeľ Feyenoordu. A aké boli prvé slová 20-ročného útočníka po podpise s novým klubom? „Na jednej strane som rád, že sa môžem v kariére posunúť ďalej. Na tej druhej som smutný, pretože opúšťam klub, ktorý ma vychoval, ktorý mi dal šancu hrať veľký futbal a som nesmierne šťastný, že som mohol byť súčasťou tradičného klubu, ako je MŠK,“ citoval ho oficiálny web žilinského klubu.

Róbert Boženík ešte v drese MŠK Žilina (zdroj: Ján Mintál)

Debut Jakuba Merešša v basketbalovej reprezentácii, Milan Škriniar futbalistom roka či MŠK Žilina v likvidácii. Aké ďalšie udalosti hýbali žilinským športom? Čítajte ďalej:

FEBRUÁR

Najlepšie juniorky v zimnom biatlone boli tie žilinské - Juniorské pódium na februárovom svetovom šampionáte v zimnom triatlone v Taliansku ovládli slovenské farby. Dokonca, dalo by sa povedať, že žilinské. Najrýchlejšie zvládla kombináciu 3,5 km beh, 6 km bicykel a 6 km beh na lyžiach sedemnásťročná Zuzana Michaličková (čas 48:45 min), druhá do cieľa dorazila Margaréta Bičanová (čas 49:12). Obe dievčatá pochádzajú zo Žiliny. Zuzana Michaličková v Taliansku k juniorskému zlatu pridala striebornú medailu zo súťaže juniorských štafiet – mix, ktorú absolvovala s Dominikom Dupejom. Margaréta Bičanová štartovala v elitnej kategórii štafiet a s Máriom Košútom obsadili štvrtú priečku.

„Tohtoročné majstrovstvá sveta hodnotím celkom dobre. Nato, ako bolo teplo a málo snehu, tak organizátori pre nás pripravili super trate. Páčilo sa mi, že počas behu, na bicykli aj na bežkách boli kopčeky. Mne však vyhovujú skôr dlhšie trate, takže zimný triatlon v Asiagu bol pre mňa poriadne krátky a rýchly. Ani som sa nestihla poriadne rozbehnúť a už sme boli v cieli,“ skonštatovala vtedy s úsmevom strieborná pretekárka.

Debut Merešša v reprezentácii - Tréner mužskej basketbalovej reprezentácie Slovenska Žan Tabak oznámil vo februári užšiu nomináciu trinástich hráčov na dva zápasy predkvalifikácie MS 2023 proti Luxembursku a Islandu. Priaznivcov žilinského basketbalu určite potešila nominácia trojice žilinských hráčov na prvé dva kvalifikačné zápasy. Kým Tot s Rožánkom už mali prvé reprezentačné štarty za sebou, debut v reprezentácii mal vtedy pred sebou Jakub Merešš.