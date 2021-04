Ako to bolo s (ne)krádežou voňavky a prečo nikdy nehral v NHL, aj keď bol draftovaný? Spomína Roman Kontšek

Roman Kontšek odohral v reprezentačnom drese 66 zápasov a strelil 23 gólov.

2. apr 2021 o 16:41 Matej Martinčo

ŽILINA. Roman Kontšek sa výrazne zapísal do histórie žilinského hokeja. Ako kapitán doviedol v sezóne 2005/2006 Vlkov k doteraz jedinému majstrovskému titulu v histórii klubu. S 50-ročným bývalým skvelým útočníkom sme si zaspomínali na jeho reprezentačnú kariéru.

50-ročný rodák z mesta pod Dubňom je zo svojej hráčskej kariéry známy hlavne z pôsobenia v Trenčíne či Žiline. Šikovné ľavé krídlo však nechýbalo ani v reprezentácii. Ako nám v spoločnom rozhovore Roman Kontšek priznal, mal šťastie, že do reprezentácie sa dostal už ako šestnásťročný. A hneď v mladom veku dosiahol na cenné kovy. Na majstrovstvách Európy hráčov do osemnásť rokov získal v roku 1987 striebro a o rok neskôr zlato. „Za výber Československa som nastúpil v každom výbere od šestnásť do dvadsať rokov. Myslím si, že na šampionáte v roku 1987 sa mi celkom darilo. Keď sme sa o rok neskôr stali majstri Európy vo Frýdku-Místku, to bolo úžasné. Vo finále sme porazili bývalý Sovietsky zväz. Začiatky kariéry boli krásne. Zisk spomínaných medailí bol motiváciou do ďalších rokov,“ povedal majster Slovenska s MsHK Žilina v sezóne 2005/2006.

Článok pokračuje pod video reklamou

V článku mapujúcom reprezentačnú kariéru Romana Kontšeka sa ešte dozviete: Čo povedal k údajnej (ne)krádeži voňavky Ako je spokojný s bilanciou 66 zápasov a 23 gólov v najcennejšom drese Ktoré momenty ho najviac hrejú pri srdci Prečo si nikdy nezahral v NHL, aj keď bol draftovaný Washingtonom Ako zvládal prechod do bežného života Či si ešte niekedy zahrá hokej Ako sa mu darí v podnikaní

Ako mladík dostal dištanc na osemnásť mesiacov

V roku 1989 nechýbal v kádri hokejistov na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov v Anchorage na Aljaške. Československá reprezentácia obsadila v revolučnom roku na turnaji v zámorí tretie miesto a získala bronzové medaily. Pred dovŕšením dvadsiatich rokov mal tak Roman Kontšek na svojom konte cenný kov aj z tohto podujatia. „Čo sa týka hokejovej stránky, spomínam na to v dobrom. Potom sa stal incident, následkom čoho som dostal dištanc, bol som vyradený z kádra a dlho som nemohol hrať hokej. Myslím si, že aj výkony na tomto šampionáte mi dopomohli k tomu, že som bol draftovaný klubom NHL,“ povedal bývalý žilinský kapitán a zároveň načrtol druhú stranu svetového šampionátu. Počas neho došlo k incidentu s údajnou krádežou voňavky. Trest znel nasledovne – osemnásť mesiacov bez hokeja.