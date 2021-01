Nie je pekné, keď sa poruší disciplína, v zápale boja sa to stane. Tréner Veľkého Rovného hodnotí jeseň

Futbalisti Veľkého Rovného sú tradičným účastníkom I. triedy ObFZ Žilina.

30. jan 2021 o 15:34 Matej Martinčo

VEĽKÉ ROVNÉ. Pri hodnotení jesennej časti klubov z regiónu sme sa tentoraz pristavili pri Veľkom Rovnom. Jesennú časť sme rozobrali s trénerom TJ ŠTART Ladislavom Korčekom.

Mužstvu patrí po jeseni piata priečka. Na otázku, ako by celkovo zhodnotil výkony tímu po odohraných jedenástich kolách, odpovedal hlavný kouč nasledovne: „Použil by som slovné spojenie mierna spokojnosť. Bodov mohlo byť aj viac,“ povedal na začiatok našej debaty s tým, že jeho zverenci odohrali veľmi dobré zápasy: „Porazili sme mužstvá, ktoré sú v tabuľke nad nami - Bitarovú aj bánovské béčko. Mrzí ma, že sme mali aj oveľa slabšie stretnutia. Nevyšiel nám napríklad zápas v Hlbokom, kde sme vlastným gólom v závere stratili všetky body. Aj keď sme hrali v nekompletnej zostave kvôli vylúčeniam v predchádzajúcom kole, ale na to sa nechcem vyhovárať.“

Ladislav Korček nám priznal, že pri športe nikdy nemôžete povedať, že ste spokojný. „Stále sa treba posúvať dopredu. Priestor na zlepšenie je vždy,“ povedal. A čo povedal na tabuľkové postavenie? „Myslím si, že to mohlo byť ešte lepšie. Byť na piatom mieste s mladým mužstvom, ktoré postupne budujeme, je v tejto súťaži celkom slušné. Môžeme skonštatovať, že patríme do čela súťaže a bodový rozdiel nie je až taký veľký,“ doplnil Korček s tým, že pri mladom mužstve sa niekedy stáva, že prídu skraty: „Takto môžem označiť zápasy v Hlbokom a Nededzi. Aj prehry však patria k futbalu.“

Úvodné štyri kolá odohrali futbalisti Veľkého Rovného na domácom ihrisku. Dvakrát prehrali o jeden gól a dva razy svojich súperov zdolali. Na úvod ročníka nestačili na Kamennú Porubu. „Bol to nevydarený zápas. Mali sme viac z hry, ale súper sa vedel presadiť z brejkov. V tomto dueli sme doplatili na naše nepremenené šance vrátane penalty. Bolo to dobré stretnutie pre diváka. Bohužiaľ, hostia boli efektívnejší,“ vrátil sa k augustovému začiatku súťaže tréner TJ ŠTART.

Jeho zverenci prehrávali už 1:3, Imrich Malík nepremenil penaltu a na rozdiel jedného gólu upravil konečný výsledok Michal Srníček. V ďalších dvoch dueloch sa však už hráči obce s viac ako tritisícsedemsto obyvateľmi radovali z výhier proti Jablonovému (3:0) a Petroviciam (6:1). „Tieto zápasy boli z našej strany dobré. V zápase s Jablonovým strelil krásny gól Jakub Malík. Všimol si, že brankár hostí je vybehnutý a preloboval ho z polovice ihriska. S Petrovicami sme hneď v úvode dali dva góly. V prvom kole sme mali smolu a v týchto dueloch sa vrece s gólmi roztrhlo,“ povedal k spomínaným meraniam síl Ladislav Korček.

Šnúru štyroch zápasov v rade na domácom trávniku zakončili futbalisti Veľkého Rovného s Horným Hričovom. Hostia vyhrali 2:1, pričom ich gólman zneškodnil dve minúty pred koncom Michalovi Srníčkovi pokutový kop. Následne sa strhla trma-vrma, ktorej výsledkom boli tri červené karty – dve pre domácich Malíka so Srníčkom a jedna pre hosťujúceho Valka. „Bol to kvalitný zápas. V prvom polčase sme mali viac z hry. K futbalu patria emócie a niekedy aj horúce hlavy.