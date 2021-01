V zariadení pre seniorov v Žiline na Solinkách sa koronavírusom nakazila takmer polovica klientov

Klienti majú ľahký priebeh ochorenia.

10. jan 2021 o 6:21 Branislav Koscelník

ŽILINA. Do žilinského zariadenia pre seniorov Úsmev na sídlisku Solinky prenikol koronavírus. Pozitívny test na ochorenie COVID-19 zaznamenali u 26 klientov a 8 zamestnancov.

Informáciu potvrdil hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík.

„Klienti zariadenia majú ľahký priebeh ochorenia koronavírusu, neboli zaznamenané vyššie telesné teploty či ťažkosti, ktoré by si vyžadovali hospitalizáciu do nemocnice. Seniori sa sťažujú len na bolesti kĺbov, hlavy či slabosť, vyskytli sa prípady nechutenstva do jedla a podobne. Hospitalizovaná bola jedna klientka, ktorej ťažkosti nesúviseli s potvrdeným ochorením COVID-19, ale s akútnym kardiovaskulárnym ochorením,“ oznámil Vladimír Miškovčík.

Personál má päťdňové služby

Mestskému zariadeniu pre seniorov sa doposiaľ problémy s koronavírusom vyhýbali. Ochorenie tu údajne preniklo po hospitalizácii jedného z klientov v nemocnici.

Vedenie zariadenia jednotlivé kroky konzultuje s Regionálnym Úradom verejného zdravotníctva v Žiline. O pozitívnych senioroch, ktorí sú izolovaní od ostatných klientov zariadenia, sa stará personál v päťdňových intervaloch. 17-členný krízový tím zariadenia je v stálej službe a neopúšťa budovu.

„V zmysle zvýšených preventívnych opatrení je seniorom meraná telesná teplota a sledované sú zmeny na zdravotnom stave, najmä respiračné problémy. V zaradení je taktiež vykonávaná priebežná priestorová ohnisková dezinfekcia a dezinfekcia kontaktných plôch,“ ubezpečil hovorca mesta Žilina.

V zariadení pre seniorov Úsmev v Žiline je 64 klientov, v súčasnosti sú piati z nich v domácom prostredí. Personál zariadenia tvorí 34 pracovníkov.

Domov dôchodcov je už viac ako tri mesiace uzavretý. Vedenie zariadenia zakázalo návštevy ešte 7. októbra.

V prípade, že sa klient rozhodne dočasne pre pobyt v domácom prostredí, vrátiť sa môže len s negatívnym testom a je umiestnený do karantény.

Zaočkovali prvých pracovníkov

Žilinská radnica len včera oznámila, že začala s očkovaním zamestnancov kritickej infraštruktúry.

V sobotu dostalo očkovaciu látku proti ochoreniu COVID-19 prvých 73 zamestnancov žilinskej samosprávy. Medzi nimi napríklad opatrovateľky, terénni sociálni pracovníci či mestskí policajti pracujúci v priamom kontakte s rizikovými skupinami.