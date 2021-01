V Žiline očkujú rýchlo. Vakcínu dostala už tisícka zdravotníkov

V priebehu budúceho týždňa plánuje nemocnica prevádzkový čas vakcinácie rozšíriť do dvojzmennej prevádzky.

9. jan 2021 o 13:10

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline otvorila vakcinačné centrum len v utorok , no k dnešnému poludniu už počet podaných vakcín presiahol tisícovú hranicu.

Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková. "Od rána v Žiline očkujú aj v sobotu a do večera plánujú vybaviť takmer 500 objednaných zdravotníkov. Ide o jednu z najrýchlejších nábehových fáz v rámci prvého týždňa otvorenia očkovacieho centra na Slovensku?" povedala Záteková.

Záujem je veľký nielen zo strany zamestnancov nemocnice, v rámci ktorej sa za úvodné štyri dni zaočkovalo okolo 600 pracovníkov, ale i zdravotníkov z ostatných ambulancií a zdravotníckych zariadení.

„Necelých 500 vakcinačných termínov, ktoré sme na dnes individuálne vyčlenili pre zdravotníkov mimo našej nemocnice, bolo takmer okamžite zaplnených. Na podanie vakcíny prichádzajú nielen všeobecní lekári, špecializovaní ambulantní lekári, sestry, no zároveň záchranári, pracovníci z mobilných odberových miest, dopravnej zdravotnej služby, dialýzy, ale taktiež zamestnanci mesta Žilina z prvej línie, ako sú terénni sociálni pracovníci, opatrovateľky či policajti,“ informoval generálny riaditeľ FNsP Žilina Igor Stalmašek.

Aktuálne je podľa jeho slov spustené aj objednávanie prostredníctvom webstránky www.korona.gov.sk, kde sa môžu na očkovanie do Vakcinačného centra FNsP Žilina prihlásiť záujemcovia zaradení do prvej fázy v rámci národnej očkovacej stratégie.

„Ak sa na internete šíria fiktívne príspevky o tom, ako o očkovanie nie je záujem, sú to len ďalšie bludné výmysly hoaxerov, ktorým by možno nezaškodilo občas vyjsť z domu a vrátiť sa do reality,“ doplnil I. Stalmašek.

Medicínsky riaditeľ FNsP Žilina Igor Bízik zároveň potvrdil, že samotný priebeh očkovania je bezproblémový.

„Z tisícky ľudí, ktorí sa u nás zaočkovali, po vakcinácii zatiaľ neevidujeme žiadne závažné reakcie,“ zdôraznil. Vakcinačné centrum žilinskej nemocnice sa nachádza na 1. poschodí hlavnej budovy polikliniky FNsP Žilina. Otvorené je v pracovných dňoch od 7.00 do 15.30 h len pre záujemcov s platným termínom objednania. V priebehu budúceho týždňa plánuje nemocnica prevádzkový čas vakcinácie rozšíriť do dvojzmennej prevádzky, čím sa kapacita očkovania ďalej rozšíri.