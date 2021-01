Obmedzovať mužstvá a dávať im ultimáta je úplný nezmysel. Tréner MŠK Žilina Pavol Staňo hodnotí jeseň

Podľa hlavného trénera podávali jeho zverenci vyrovnané výkony.

11. jan 2021 o 15:20 Matej Martinčo

ŽILINA. Fortuna liga má za sebou jesennú časť. Futbalistom MŠK Žilina patrí so ziskom tridsiatich bodov tretie miesto v tabuľke za Slovanom a Dunajskou Stredou. Uplynulých osemnásť kôl sme zhodnotili s trénerom šošonov Pavlom Staňom.

Máme za sebou osemnásť kôl jesennej časti ročníka 2020/2021. Žilina má bilanciu 9-3-6. Ako by ste celkovo zhodnotili výkony mužstva počas jesene?

- Určite vládne spokojnosť, nesmie nás to však uspať. Na začiatku súťaže sme odohrali výborné zápasy. Prišli však facky v podobe zápasov vonku. Postupne sme sa stabilizovali. Boli sme blízko bodom v Ružomberku, v Michalovciach sme remizovali. Koniec jesene bol dobrý, zlepšili sme sa aj v obrannej fáze. Mali sme dobrú sériu, ktorú sme mohli ešte predĺžiť. Škoda posledného zápasu, kde sme dostali gól v nadstavenom čase. Keby sa nám na Slovane podarilo bodovať, bola by to čerešnička na torte.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prečítajte si aj: V zariadení pre seniorov v Žiline na Solinkách sa koronavírusom nakazila takmer polovica klientov Čítajte

So ziskom 30 bodov vám patrí tretie miesto v tabuľke. Ste spokojný s umiestnením?

- Sezóna sa nejakým spôsobom vyvíja. Poškuľujeme na mužstvá pred nami, ale sme realisti. Bodový náskok Slovana je obrovský. Sústredíme sa na to, aby sme sa s chlapcami adaptovali v lige. Pre väčšinu z nich je to niečo nové. Musia sa udomácniť, rozohrať. Potom si môžeme klásť vyššie ciele. Pre túto sezónu sme dúfali v prvú šestku, čo stále platí. Ak sa nám to podarí, potom prídu ťažké zápasy, ktoré budú pre chlapcov dobrou školou.

Šesťkrát ste prehrali. Nestačili ste napríklad na Nitru, Pohronie, Sereď či Zlaté Moravce. Tieto straty bodov vás určite mrzia.

- Treba sa na to pozerať komplexne. Dovolím si tvrdiť, že v zápase s Nitrou sme boli lepším mužstvom. Vypracovali sme si veľa šancí, ale nevyužili sme ich. Myslím si, že v Pohroní sme mali šance na to, aby sme vyhrali. Predvedené výkony v prvých polčasoch so Sereďou a Vionom neboli adekvátne. Druhé dejstvá už boli z našej strany lepšie. Spomínané dva polčasy pokazili dobrý dojem z úvodu sezóny. V Ružomberku sme prišli o víťazstvo v posledných siedmich minútach. V Michalovciach vyrovnal súper na konci. Prehry prišli, ale určite nie po katastrofálnych výkonoch.

Dali by sa tieto prehry pripísať z väčšej miery mladíckej neskúsenosti?

- Na toto sa vyhovárať nebudem. Nie je to o mladíckej nerozvážnosti. Chalani vedia, čo majú robiť v tréningovom procese. Máme na nich veľké nároky. Doteraz sa konfrontovali s rovesníkmi. Teraz proti nim stoja hráči, ktorý majú už niečo odohrané. Keď prehrávame, väčšinou to je po súbojoch jeden na jedného.

Bolo víťazstvo v deviatom kole proti dovtedy neporazenej Dunajskej Strede (4:1) najcennejším v prebiehajúcom ročníku?

- Určite, aj keď sme odohrali viacero ťažkých zápasov. Dunajská bola v tabuľke vysoko, takže táto výhra nás veľmi potešila. Po taktickej stránke sme hrali veľmi dobre. Bola to taká čerešnička na torte.

V bilancii jesennej časti sa ďalej dozviete: Prečo jeho mužstvo podľa neho poškodili rozhodcovia v záverečnom kole na Slovane Prečo sa kriticky vyjadril smerom ku kvalite trávnikov na ihriskách súperov S akým rozhodnutím SFZ nesúhlasí a považuje ho za úplný nezmysel Čo povedal na adresu kapitána Jána Minárika Ako sa vyjadril o brankárskej jednotke Samuelovi Petrášovi Aké je to trénovať v zápasoch pred prázdnymi tribúnami Aké boli faktory vypadnutia v prvom predkole Európskej ligy S čím bude spokojný po poslednom zápase sezóny

O body ste obrali aj majstrovský Slovan po remíze 2:2. Čím si vysvetľujete, že proti súperom z čela tabuľky ste boli úspešní, ale proti mužstvám z dolnej polovice sa vám až tak nedarilo?

- Podľa mňa