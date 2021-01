Dajú sa osobnosti žilinského regiónu zaočkovať?

Vakcínu proti koronavárusu začali vo FNsP Žilina podávať v utorok.

8. jan 2021 o 6:57 Branislav Koscelník

Peter Fiabáne, primátor mesta Žilina

Podporujem očkovanie ako rýchly a racionálny spôsob prevencie voči ochoreniu COVID-19. Určite využijem príležitosť dať sa zaočkovať, no v tejto chvíli je dôležité, aby najprv dostali očkovaciu látku všetci z kritickej infraštruktúry a prvej línie, keďže práve toto sú ľudia, ktorí dennodenne bojujú s pandémiou.

Milan Lipka, primátor mesta Rajec

Dám sa očkovať, je potrebné sa vírusu konečne zbaviť. A to čo najskôr.

Alexandra Krajčíová Orčíková, podnikateľka

Veľmi rada by som sa dala zaočkovať. Podľa aktuálnych informácií však nie je dostatok vakcín, takže si myslím, že najbližší polrok nebudem mať čím.

Milan Paleš, thajboxer

Nie, nedám sa a prečo? Lebo vidíte veľa takých aj videí, čo to len fingujú. Druha vec, firma, ktorá to vyrába, nezaručuje vedľajšie a nepriaznivé účinky a tá vakcína sa môže preukázať aj o pár rokov ako zlá. Ďalšia vec, nedokážu to liečiť a lieči sa to len tým, že ostanete doma, ale už majú vakcínu. Ako je možné, že nevedia vyliečiť, ale očkovanie proti tomu je? Príde mi to fakt mimo zdravý rozum a keď má byť očkovanie dobrovoľné, radšej podstúpim, že budem dvakrát do roka chorý na koronu, ako pichnúť si niečo, čo neviem, čo v budúcnosti spôsobí. Takže počkám si, čo to bude robiť s ostatnými po par rokov a možno si to aj ja pichnem.

Peter Zánický, objaviteľ a prvý tréner Petra Sagan

Očkovanie istotne absolvujem. Absolvoval som očkovania v detstve, pri cestách do exotiky, tak prečo váhať v tejto vážnej situácií?!

Rastislav Chovanec, predseda predstavenstva klubu Vlci Žilina

Zaočkovať sa určite dám hneď, ako to bude pre mňa dostupné. Verím vedcom a medicínskym expertom, že vakcína je riešenie, ako sa čo najskôr vrátiť do normálneho života, na ktorý sme boli zvyknutí. Čím viac ľudí bude takto uvažovať, tým skôr sa k nemu vrátime.

Michal Vidan, riaditeľ Mestského divadla Žilina

Áno, dám sa zaočkovať. Ak nás to má vrátiť k normálu, nevidím v tom problém, ale nielen preto. Ak to bude podmienka k voľnému pohybu, tiež mi to neprekáža. Je veľa krajín na svete, kam vás bez určitého očkovania nepustia. Jednoducho by som chcel, aby sme mohli znovu začať žiť naše životy tak, ako si ich pamätáme.

Braňo Bačo, herec

Áno, chcem sa dať zaočkovať. Mám rodičov nad 70 rokov a rád by som ich v lete bez strachu, že ich nakazím, navštívil.

Iveta Pagáčová, herečka

No, určite sa dám zaočkovať. Mala som Covid a veľmi som sa zľakla. A aj bez toho chcem späť svoj život, chcem divadlo a chcem chodiť bez rúška. Nechcem sa báť ísť na sviatky domov. A som unavená zo všetkých názorov. Mne medicína dvakrát zachránila život a verím v boha, aj v kúzla, aj v čarovné oleje, ale verím vede. A chcem ísť k moru!

Dávid Uzsák, herec

Určite áno a to bez debaty. Očkovanie je jedným z najgeniálnejších vynálezov ľudstva. Táto vakcína si prešla rigoróznym testovaním a nepoznám žiaden racionálny dôvod na spochybnenie či už úmyslov jej vývojárov, alebo vážnosti možných vedľajších účinkov. Chcem, aby tento stav skončil čo najskôr a chcem k tomu prispieť svojou troškou aj ja. Hromadná imunita je najlepšou cestou von z tejto čoraz nešťastnejšej etapy ľudskej histórie.

Barbora Švidraňová, herečka

Určite sa dám zaočkovať. Už len kvôli tomu, aby som chránila moje dieťa a najbližšiu rodinu a priateľov, s ktorými som denne v styku. Vakcíny chránia ľudstvo pred vyhynutím, vďaka nim niektoré choroby už nepoznáme a dúfam, že už ani nikdy nespoznáme. Navyše moja práca závisí na kontakte s ľuďmi, a bez nich prestane mať zmysel. Chcem sa opäť bez strachu objímať a kontaktovať s mojimi najbližšími, ale aj bez obmedzení vykonávať svoju prácu, ktorú milujem. Chcem opäť cestovať a navštíviť priateľov a rodinu v zahraničí, nielen ich vidieť cez videochat. Nevedomosť, agresia a zbytočná vzdorovitosť niektorých ľudí je momentálne oveľa nebezpečnejšia pliaga.

Michal Koleják, herec

Očkovanie: jednoznačne áno, pretože dôverujem skutočným vedcom a lekárom a nie nejakým facebokoovým krikľúňom a populistickým politikom, ktorí pomaly veria aj tomu, že ich tlačenka v špajze chce napadnúť a ovládať ich spolu s paprikou. Očkovanie je geniálny vynález. Nemusíme ani ďaleko do histórie zachádzať, aby sme zistili, aký obrovský zmysel malo. A nechám si to pichnúť kvôli rodine a ľuďom okolo mňa a samozrejme aj preto, že chcem slobodne robiť svoju prácu a nebyť každý druhý týždeň v lockdowne.

Názory zdravotníkov prinesieme v pondelkovom vydaní týždenníka MY Žilinské noviny.