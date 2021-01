Mestský úrad v Žiline bude zatvorený do 22. januára. Tu sú kontakty na zamestnancov

V prípade priaznivej epidemiologickej situácie sa MsÚ opäť otvorí 25. januára.

7. jan 2021 o 17:33 TASR

ŽILINA. Mestský úrad v Žiline je pre verejnosť zatvorený do piatka 22. januára. Dôvodom obmedzenia jeho činnosti sú preventívne opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu spojené so zákazom vychádzania, ktoré platia od začiatku nového roka. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.

Doplnil, že v prípade priaznivej epidemiologickej situácie sa MsÚ opäť otvorí 25. januára. "Napriek uzatvoreniu úradu pre verejnosť môžu občania pri riešení svojich záležitostí využívať elektronickú komunikáciu s konkrétnymi odbormi či zamestnancami," uviedol hovorca mesta.

Pracoviská Ohlasovne pobytu Žilina, evidencie obyvateľov, a Matričného úradu v Žiline v Klientskom centre Ministerstva vnútra SR na Ulici Vysokoškolákov budú pre verejnosť k dispozícii v úradných hodinách určených ministerstvom či Okresným úradom v Žiline, dodal Miškovčík.

"Do nového roka sme vstúpili so sprísnenými protipandemickými opatreniami, ktoré umocňuje zákaz vychádzania. Situácia nie je jednoduchá. Mnohé nemocnice hlásia kritický stav, mnohí zdravotníci sú na pokraji síl a počet infikovaných pribúda. Uvedomujem si, že máme za sebou ťažký rok poznačený koronavírusom, no ukazuje sa, že náš boj nekončí. Prosím preto opäť všetkých Žilinčanov o zodpovedný prístup. Len dodržiavaním preventívnych opatrení môžeme riziko nákazy znížiť a ochrániť seba i svojich blízkych. Verím, že to spoločne zvládneme," povedal žilinský primátor Peter Fiabáne.

Podľa Miškovčíka budú od pondelka (11. 1.) k dispozícii zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov, teda detské jasle, na uliciach Veľká okružná a Puškinova.

"Pre seniorov je prístupný aj Denný stacionár na Námestí J. Borodáča a jedálne pre seniorov v správe mesta na Námestí J. Borodáča, na Lichardovej ulici a výdajňa stravy na ulici A. Kmeťa. Zároveň sa bude poskytovať aj donáška stravy do domácností. Do 24. januára je prerušená činnosť tzv. sociálneho taxíka, prepravnej služby pre imobilných občanov a ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím," uzavrel hovorca mesta.