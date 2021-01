Očkuje sa už aj v Žiline. Prvú vakcínu dostal známy infektológ

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline zriadila vakcinačné centrum.

5. jan 2021 o 9:13 Branislav Koscelník

Načítavam video... https://cdn.jwplayer.com/players/EHiLz84f.html

ŽILINA. Len včera dorazilo do žilinskej Fakultnej nemocnice s poliklinikou prvých tritisíc vakcín od spoločnosť Pfizer a dnes hneď ráno podali prvé dávky v priestoroch novovytvoreného vakcinačného centra v hlavnej budove polikliniky.

To je jedným z dvadsiatich piatich podobných centier po celom Slovensku, ktoré v týchto dňoch spúšťajú masívnejšie očkovanie.

Ako prvý bol proti koronavírusu zaočkovaný Igor Štúr, bývalý primár infekčného oddelenia, ktoré v žilinskej nemocnici zrušili v roku 2011.

„Videl som už veľa vecí, ale toto je bezprecedentný stav. Myslím si, že každý musí zvažovať rozumne. Ja mám na to svoje dva dôvody – racionálny a emocionálny. Emocionálny je ten, že mám v sebe pocit pudu sebazáchovy a racionálny, že takto chránim seba a zároveň celé okolie,“ povedal lekár infektologickej ambulancie Igor Štúr.

Dnes plánujú zaočkovať prvých 120 zdravotníkov zo žilinskej Fakultnej nemocnice s poliklinikou. Vyčerpaný personál nemocnice vníma masívnejšie očkovanie ako nádej pre návrat do normálu.

„Nový koronavírus priniesol do spoločnosti stovky mŕtvych, kolabujúce zdravotníctvo a stagnujúcu ekonomiku. Momentálne nevidíme iné riešenie, ako je veľkoplošné masívne očkovanie, ktoré týmto dňom spúšťame v našej nemocnici v Žiline. Som rád, že vakcinácia je dobrovoľná a pevne verím, že sa do nej zapojí čo najširšia zdravotnícka obec a obyvateľstvo,“ zdôraznil medicínsky riaditeľ žilinskej nemocnice Igor Bízik. Podľa jeho slov je očkovanie jediná cesta ako pandémiu prekonať, a to napriek tomu, čo sa objavuje na internete.

Článok pokračuje pod video reklamou

Nemocnica uviedla, že záujem je veľký a očkovať sa bude v Žiline každý deň.

„Napriek tomu veríme a urobíme všetko pre to, aby sme čo najskôr zvládli očkovanie v úvodných fázach pre skupiny v prvej línii a následne budeme môcť očkovanie sprístupniť ďalším dôležitým zdravotníkom, zástupcom ohrozených skupín a všetkým, ktorí budú mať o vakcináciu záujem.“

Prečítajte si tiež FOTO: Lyžiarov vystriedali sánkari. Vrátna je plná ľudí Čítajte

Ako prví dostanú vakcínu zdravotnícki pracovníci pracujúci priamo s nakazenými pacientmi v červenej zóne, zdravotnícki pracovníci starší ako 65 rokov a s chronickými ochoreniami a postupne aj ďalší zdravotnícky a nezdravotnícky personál a študenti, ktorí počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientom.

Podľa údajov ministerstva zdravotníctva bolo od spustenia pilotnej fázy očkovania proti ochoreniu COVID-19 na Slovensku zaočkovaných 5 397 ľudí.

Od soboty je možná už aj registrácia cez online formulár. „Doteraz sme zaznamenali vysoký záujem, do všetkých šiestich vakcinačných centier sa na očkovanie prihlásilo spolu 10 561 zdravotníkov a ďalších osôb. Najväčší záujem je na očkovanie v Univerzitnej nemocnici Bratislava (spolu 3 vakcinačné centrá 4 812), Fakultnej nemocnici Nitra (2 358), v Univerzitnej nemocnici L.P. Košice.

PODROBNOSTI V PONDELKOVOM VYDANÍ TÝŽDENNÍKA MY ŽILINSKÉ NOVINY.