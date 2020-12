Odvoz použitých živých vianočných stromčekov zabezpečí mesto

Zber a odvoz sa začne od pondelka 18. januára 2021.

29. dec 2020 o 11:43 Matej Martinčo

ŽILINA. Žilinská samospráva, podobne ako v iných rokoch, zabezpečí odvoz použitých živých vianočných stromčekov. Tie, ktoré prestali plniť svoju funkciu, veľakrát končia pohodené na miestach, kde prekážajú a esteticky znehodnocujú verejný priestor. Ich ekologické zhodnotenie vykonajú spoločnosti T+T a MGM Žilina, ktoré sa v meste starajú o údržbu zelene. Zber a odvoz sa začne od pondelka 18. januára 2021 a bude sa vykonávať priebežne podľa potreby.

Odzdobené vianočné stromčeky na sídliskách je nutné uložiť na jedno miesto pri stojiskách na kontajnery. Občania tiež môžu stromček priviezť osobne a bezplatne ho odovzdať do zberne odpadov, ktorá sa nachádza pri skládke tuhého komunálneho odpadu v Považskom Chlmci. Zberňa je otvorená počas pracovných dní v čase od 10.00 do 18.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. Odovzdané stromčeky sa následne štiepkujú a štiepka sa kompostuje, prípadne sa využíva ako mulčovací materiál pri nových výsadbách.

Mesto Žilina zároveň upozorňuje, že odvoz komunálneho odpadu nebude zabezpečovať v piatok 1. januára 2021 z dôvodu štátneho sviatku. Odpad bude vyvezený o deň neskôr v sobotu 2. januára.