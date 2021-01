Halečková: Sú to živé bytosti s nesmiernou chuťou na život, s nekonečnou vďakou

Anna Halečková je zakladateľka sociálneho zariadenia Lúč.

3. jan 2021 o 8:30 Michal Filek

Anna Halečková je zakladateľka sociálneho zariadenia Lúč v Žiline. Poskytujú v ňom, nielen, ubytovanie zdravotne hendikepovaný, alebo týraným matkám s deťmi. Inak by skončili odlúčené, deti v ústavoch a matky na ulici. Žilinský samosprávny kraj sa rozhodol výrazne zmeniť podmienky, za ktorých budú fungovať. Zariadenie je preň totiž ekonomicky neefektívne. Musia sa dočasne presťahovať a vôbec nie je isté, či budú pokračovať. Čo s nimi bude?

Pochádzate zo Žiliny?

- Narodila som sa v Žiline v rodine, kde otec prechádzal ťažkým obdobím vyvlastňovania a následne nerešpektovaním politickej doby. Napríklad mi nedovolil mi byť pionierkou, nechodili voliť, nechcel vstúpiť do JRD atď. Otec zomrel po 3 infarkte, ostali sme 3 malé deti. Našťastie sme mali matku, ktorá bola neobyčajne silný, múdry človek. Naučila nás spolupatričnosti, pokore a hlavne nám dala veľa lásky.

Prečo ste sa začali venovať sociálnej práci?

- Moje sociálne vnímanie je DNA našej rodiny. Tak sme boli vychovávaní a tak sa aj správam. A tak sa snažím aj vychovávať svoje deti a vnukov. Empatia, súcit, spolupatričnosť, solidarita,... sú pre mňa základom pre zdravý život. A tak, keď nastal čas slobodnej voľby, prijala som túto výzvu prirodzene a s pokorou. Každý z nás si nesie v sebe isté posolstvo, prečo je tu. A u mňa to je pomoc iným.

Anna Halečková (zdroj: archív MY Žilinské noviny)

Prečo ste založili Lúč? Prečo to bolo dôležité?

- Spoločenská zmena priniesla so sebou aj nesmiernu krutosť a tvrdosť, čo malo deštrukčný dopad na slabšie sociálne skupiny a hlavne na rodiny. Nechcelo sa mi nečinne prizerať. Neboli sme pripravení na takúto razantnú systémovú zmenu. Bolo nutné konať. Nová doba so sebou priniesla aj nesmierne veľa negatív, ktoré začali deformovať normálny bežný život rodín. A najviac som si uvedomovala aký dopad to bude mať na deti a ich vývoj. Tak som do toho išla s najhlbšou vierou presvedčenia, že toto je v tejto chvíli spoločensky nesmierne dôležité.

Kto boli zriaďovatelia Lúča? Od zažiatku krajská samospráva?

- Prvá časť bola otvorená začiatkom roka 1993 ako resocializačné pre mládež s poruchami správania a nezamestnanú mládež ako prvé zariadenie na Slovensku. Zariadením prešlo 200 rekvalifikantov (chlapci a dievčatá) a 290 závislých. Úspešnosť liečby bola 90%, takže z nich sú dlhodobo abstinujúci klienti. Druhá časť zariadenia bola otvorená 1.júla 1993 ako prvé zariadenie na Slovensku Domov pre matky s deťmi. Zariadenie prešlo fázami reprofilizácie. Najskôr pre ťažko zdravotne hendikepované klientky s deťmi, ktoré nemali byť kde umiestňované. V roku 1998 zo Zákona 195/98 o sociálnej pomoci vzniklo zariadenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých a zariadenie chráneného bývania. Zriaďovateľmi boli Okresný, neskôr Krajský úrad Žilina. V roku 2009 zo Zákona 448/08 o sociálnych službách vzniklo zariadenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, zariadenie podporovaného bývania a núdzového bývania v samosprávnej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraj.

Kto sú klienti Lúča? Ako sa k vám dostávajú?

- O umiestnení matky v zariadení môže požiadať samospráva, matka, Úrad práce, sociánych vecí a rodiny, príslušný súd. Na základe toho vydá posudok oddelenie posudkových činnosti Žilinského samosprávneho kraji. Pred vydaním rozhodnutia o zaradení do poradovníka si riaditeľka zariadenia a sociálni pracovníci vykonajú šetrenie v rodinnom prostredí a preveria povahové črty a charakterové vlastnosti vyplývajúce z diagnózy klientov

Ako sa tieto ženy ocitnú v takejto životnej situácii?

- Je to rôzne, strata rodičov, starých rodičov, ktoré im pomáhali prekonať ťažkú životnú situáciu, ktorú sami nevedia riešiť, zdravotný stav, zlé zdravotné stavy po pôrodoch atď.

Čo by s nimi bolo, keby neboli u vás?