SUGESTÍVNE FOTO: Žilinská nemocnica zverejnila zábery z COVID pavilónu

FNSP fotografie okomentovala tak, že už toho všetci majú dosť.

22. dec 2020 o 4:29 Branislav Koscelník

V situácii, keď mnohé zdravotnícke zariadenia sú na pokraji kolapsu, zverejnila Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline rozsiahly súbor fotografií, ktoré zachytávajú prácu zdravotníkov i ďalšieho personálu v COVID pavilóne.

Nemocnice, v ktorých je hospitalizovaných 2 210 ľudí s potvrdeným ochorením na koronavírus, z ktorých je na JIS-ke 159 pacientov a podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 160 osôb, stále bojujú zo zľahčovaním následkov infekčného ochorenia.

Žilinská nemocnica zverejnila fotografie Michala Burzu, ktorý zdokumentoval prácu nemocničného personálu v COVID pavilón.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Z fotky možno necítite bolesť, nepočujete trápenie a nevidíte do očí ľuďom, ktorí by vám radi povedali, ako im COVID zmenil, zničil alebo ukončil život. Bohužiaľ, nie sú to tí, ktorí mali to šťastie a zvládli ochorenie so stratou čuchu, chuti, miernymi príznakmi či soplíkom. Naši pacienti nemajú silu písať múdre komentáre na sociálne siete a hádať sa s niekým, kto si ani nevie predstaviť, čo to skutočne znamená, keď lapáte po dychu a ten neprichádza. V našej nemocnici ich nie sú tisícky, aby to bolo možno pre niekoho "dosť" k uvereniu. No sú to stovky reálnych otcov, matiek, bratov a sestier, blízkych i vzdialených. A sú TU, či sa to niekomu páči, alebo nie. A nie sú zdraví,“ komentovala Fakultná nemocnica v Žiline fotografie na sociálnej sieti.

Prečítajte si tiež Chce, aby rástli všetci spolu. 19-ročný snowboardista Tomáš Gerát sa snaží vybudovať snowpark vo Vrátnej Čítajte

„Stovky zdravotníkov aj u nás proste prestávajú vládať. Psychicky i fyzicky. Chcú robiť svoju prácu, chcú pomáhať všetkým pacientom, nielen tým s koronavírusom. Tiež by si priali pokojné Vianoce, zavrieť COVID pavilóny, prestať počúvať šúchanie bieleho overalu pri každom pohybe, dýchať bez respirátora, vrátiť sa na svoje domovské oddelenie, normálne operovať a liečiť, nemať stres, či bude ten test pozitívny alebo negatívny. Majú toho dosť. Nechcú mať každý týždeň paličku v nose, nechcú každé ráno diktovať počty prijatých, pozitívnych, pripojených na umelú pľúcnu ventiláciu, mŕtvych... To nie sú čísla, ale skutočné ľudské príbehy, ktoré sa ešte skončiť nemuseli, či už k tomu COVID dopomohol, alebo nie.“