Mestský úrad aj klientske centrum budú zatvorené. Dôvodom sú protiepidemiologické nariadenia

Obyvatelia mesta môžu využiť telefonický či e-mailový kontakt na zamestnancov.

19. dec 2020 o 13:04 TASR

ŽILINA. Mestský úrad v Žiline bude pre verejnosť uzatvorený od pondelka 21. decembra do piatka 8. januára 2021. Dostupné nebude ani klientske centrum v sídle úradu na Námestí obetí komunizmu, pozastavené budú všetky služby vrátane podateľne. Dôvodom sú aktuálne protiepidemiologické nariadenia a zákaz vychádzania, ktorý platí od soboty. Informoval o tom hovorca mesta Vladimír Miškovčík.

Doplnil, že v termíne od 21. decembra do 8. januára 2021 budú zatvorené detské jasle na uliciach Veľká okružná a Puškinova. V rovnakom termíne je v Žiline prerušená aj činnosť tzv. sociálneho taxíka, prepravnej služby pre imobilných občanov a ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. "Denný stacionár na Námestí J. Borodáča nebude fungovať od 28. decembra do 8. januára 2021. V rovnakom termíne budú uzatvorené jedálne pre seniorov v správe mesta na Námestí J. Borodáča, na Lichardovej ulici a výdajňa stravy na ulici A. Kmeťa," vymenoval hovorca s tým, že poskytovať nebudú ani donášku stravy do domácností.

"O opätovnom sprístupnení služieb bude mesto informovať", povedal Miškovčík.

V prípade riešenia agendy s niektorým z konkrétnych odborov či oddelení Mestského úradu v Žiline môžu obyvatelia využiť telefonický či e-mailový kontakt na zamestnancov.