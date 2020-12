Stredoslovenská energetika, a. s., zatvára pre verejnosť svoje zákaznícke centra

S účinnosťou od 21. decembra 2020 do 10. januára 2021 energetici z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie, prijatých opatrení a taktiež v zaujme ochrany svojich zamestnancov a zákazníkov, zatvára svoje zákaznícke centrá pre verejnosť.

18. dec 2020 o 16:07

Stredoslovenská energetika a.s. prosí všetkých zákazníkov, aby využili niektorý z iných spôsobov kontaktovania sa so zákazníckymi centrami spoločnosti, a to v pracovných dňoch od 8:00 hod do 15:00 hod.

Zákaznické centrum E-mailová adresa Telefonický kontakt Banská Bystrica zcbb@sse.sk 041/519 6151 Žilina zcza@sse.sk 041/519 4737 Martin zcmt@sse.sk 041/519 3613 Lučenec zclc@sse.sk 041/519 6720 Prievidza zcpd@sse.sk 041/519 3878 Dolný Kubín zcdk@sse.sk 041/519 3665 Zvolen zczv@sse.sk 041/519 3831 Liptovský Mikuláš zclm@sse.sk 0951 418 443 Považská Bystrica zcpb@sse.sk 0911 842 576

„V súčasnej situácii je pre nás nevyhnutné predovšetkým chrániť našich kolegov a zákazníkov. Prosíme preto našich zákazníkov, aby využili iné možnosti, ako sa skontaktovať so SSE. A tiež o trpezlivosť a pochopenie pri dlhších čakacích dobách. Naši kolegovia budú riešiť prichádzajúce požiadavky v čo možno najkratšom čase a v najvyššej možnej kvalite.“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti JUDr. Zdeněk Schraml.

O ďalšom vývoji na zákazníckych centrách SSE budeme našich zákazníkov informovať na www.sse.sk a na našom facebookovom profile.