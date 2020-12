Môžete si ich vyzdvihnúť zadarmo. Mesto Žilina bude pokračovať v distribúcii balíčkov na triedenie kuchynského bioodpadu

19. dec 2020 o 8:14 TASR

ŽILINA. Mesto Žilina bude pokračovať v distribúcii štartovacích balíčkov na triedenie kuchynského bioodpadu aj v roku 2021. Bezplatne si ich môžu vyzdvihnúť obyvatelia panelákov a bytových domov v meste podľa harmonogramu. Informoval o tom hovorca mesta Vladimír Miškovčík.

"Balíčky, ktoré pripravilo mesto ako benefit nad rámec zákonom stanovených povinností, obsahujú tri praktické pomôcky - košík na kuchynský odpad, 24 kusov biologicky rozložiteľných vreciek a návod, ako správne triediť tento druh odpadu," priblížil hovorca.

Štartovacie balíčky sú k dispozícii v areáli Mestskej krytej plavárne Žilina v pracovných dňoch od 14.00 do 18.00 h a v sobotu od 9.00 do 12.00 h. Novoročné termíny odovzdávania sa začínajú 11. januára sídliskom Vlčince, od 18. januára pokračujú Solinky, od 25. januára Bôrik a od 27. januára Staré Mesto. "Organizácia je podľa jednotlivých ulíc vždy počas pracovného týždňa. Sobota je vyčlenená pre tých obyvateľov, ktorí nemohli prísť v pracovných dňoch. Zhromažďovaniu ľudí a tvoreniu radov možno predísť tým, že obyvatelia bytových domov vyšlú na prebratie štartovacích balíčkov svojich zástupcov za bytovku či vchod," povedal Miškovčík. Domových dôverníkov, ktorí sa prihlásili na odber balíčkov, bude samospráva kontaktovať priebežne.

Vytriedený kuchynský bioodpad budú môcť Žilinčania vyhadzovať do špeciálnych kontajnerov. Na tento účel ich bude do konca tohto roka v meste rozmiestnených 100 kusov, v roku 2021 ďalších 200 kusov. Vytriedený bioodpad z mesta sa bude dvakrát týždenne odvážať do priemyselnej kompostárne v Dolnom Hričove.

"Triediť kuchynský bioodpad budú aj ľudia, ktorí žijú v rodinných domoch v Žiline. Avšak je tu jeden rozdiel oproti triedeniu odpadu v paneláku. Obyvatelia rodinných domov môžu na veľkú časť svojho kuchynského bioodpadu aj naďalej využívať kompostér vo svojej záhrade," skonštatoval hovorca mesta.