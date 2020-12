Chce, aby rástli všetci spolu. 19-ročný snowboardista Tomáš Gerát sa snaží vybudovať snowpark vo Vrátnej

V rámci vlastného klubu vytvoril iniciatívu priniesť freestyle snowboarding a lyžovanie bližšie k Žiline.

18. dec 2020 o 16:00 Matej Martinčo

ŽILINA. Žilina je v športe známa hlavne ako mesto futbalu. Do popredia sa však dostávajú aj iné športy, a to snowboarding či skateboarding. Dôkazom toho sú dva skvelé skateparky, kde počas letných mesiacov trávi čas veľa detí. V týchto dňoch sa však ich pozornosť presmerovala do lyžiarskeho strediska Vrátna, kde sa venujú freestyle snowboardingu a lyžovaniu. Aj napriek tomu, že stredisko ešte nespustilo svoju prevádzku, tak sa tieto dni Tomáš Gerát so svojim snowboardovým klubom Boardlip snaží využiť naplno.

Hlavnou myšlienkou je sprístupňovať snowboarding za čo najmenšie náklady

V rámci vlastného klubu vytvoril iniciatívu priniesť freestyle snowboarding a lyžovanie bližšie k Žiline. Zabezpečil plastovú rúru, ktorá funguje ako prekážka, na ktorej môžu deti vo Vratnej trénovať. ,,Najbližší oficiálny snowpark od Žiliny je na Donovaloch. To je príliš ďaleko na to, aby tam deti dochádzali niekoľkokrát do týždňa. Náklady sa tak zbytočne zvyšujú,“ povedal Gerát. Hlavne z toho dôvodu sa Tomáš snaží vybudovať snowpark vo Vrátnej. ,,Je to skvelá oblasť. Snowboardisti a lyžiari nielen zo Žiliny, ale aj z celého západného a juhozápadného Slovenska by nemuseli za snowparkom tak ďaleko dochádzať. Všetci pevne veríme, že nájdeme so strediskom spoločnú cestu. Pre túto zimnú sezónu by sme vedeli vybudovať snowpark vďaka partnerom klubu o 74 percent lacnejšie než je obvyklá cena,“ doplnil.

“ Nie je nič horšie, ako keď chce dieťa niekým byť, ale už v skorom veku ho ovplyvňujú financie „ Tomáš Gerát

Tomáš Gerát je devätnásťročný snowboardista, ktorý s týmto športom začal už v piatich rokoch. Aktívne sa zúčastňuje aj na medzinárodných pretekoch. Počas vlastných tréningov začal spoznávať čoraz viac detí, ktoré sa chcú venovať snowboardingu. ,,Väčšina z nich má potenciál a motiváciu, ale ,bohužiaľ, nie dostatok financií,“ povedal s tým, že už v roku 2017 pár z nich začal neoficiálne trénovať: ,,Sám pochádzam z rodiny, ktorá nemala nikdy dostatok financií na tento šport. Nie je nič horšie, ako keď dieťa o niečom sníva, niečím a niekým chce byť, ale už v tak skorom veku ho ovplyvňujú financie.” To bolo aj dôvodom, prečo si tento rok oficiálne založil snowboardový klub Boardlip. ,,Jeho hlavnou myšlienkou je sprístupňovať snowboarding čo najviac a za čo najmenšie náklady,“ dodal.

Okrem chlapcov sa chodia do Vrátnej snowboardovať aj dievčatá. (zdroj: Archív T. G.)

Deti a snowboarding sú Tomášovou prioritou

Tomášovi, ktorý študuje športový manažment na Žilinskej univerzite, sa podarilo aj napriek prebiehajúcej pandémii COVID-19 získať pre klub množstvo partnerov. V spoločnej debate nám okrem iného povedal: ,,Je časovo náročné stíhať školu, trénovať sám seba na preteky, zháňať partnerov pre klub a trénovať deti. O chvíľu príde moment, kedy si budem musieť vybrať medzi školou a praxou. Deti a snowboarding sú mojou prioritou. Nevykašlem sa na ne,“ povedal.

Tomášova filozofia nie je len podporovať mladých snowboardistov, ale aj mladých šikovných ľudí v rôznych oboroch. ,,Okolo klubu je veľmi veľa práce, mohol by som si našetriť a zaplatiť väčšiu sumu profesionálnej účtovníčke či grafikovi s dlhoročnými skúsenosťami. Zaplatím však radšej niekomu v mojom veku, kto na sebe pracuje a má takisto ako aj ja ešte všetko pred sebou. Vznikne tak Win Win situácia, kedy on niečo zarobí, získa prax a ja ušetrím a získam, čo potrebujem. Tak to mám aj s bratrancom Jozefom Frančekom, ktorý je veľmi šikovný grafik. Mladí ľudia by sa mali viac navzájom podporovať. Chcem, aby sme rástli všetci spolu,“ dodal.

Snowboardisti, skateboardisti, surferi či freeskieri sú jedná veľká komunita. Práve túto komunitu sa snaží Tomáš podporovať aj organizáciou športovo-kultúrnych podujatí. „Som v tom nováčik, doposiaľ som prihliadal na organizáciu akcií len spoza chrbta, teraz s tým chcem začať sám na sto percent,“ povedal. O tom svedčí aj fakt, že do registrácie projektov pre kandidatúru Mesta Žilina za Európske hlavné mesto kultúry prihlásil šesť projektov. „Na budúci rok by som chcel zorganizovať dve malé a dve veľké akcie. Plán a snaha je. Ak mi to vyjde, budem len rád, ak nie, nič sa nedeje. Spravím preto všetko. Snowboarding nie je len súčasťou môjho života, ale skôr jeho podstatou,“ vraví Tomáš Gerát.

Snowboardový klub Boardlip máva tréningy niekoľkokrát do týždňa aj počas víkendov. Je o ne naozaj záujem, keďže na prvom tréningu sezóny pred dvomi týždňami boli traja jazdci. Dnes ich už bolo dokopy dvadsaťjeden. Tomáš Gerát sa snaží pripraviť tréningy tak, aby boli čo najbezpečnejšie. „Trvám na tom, aby jazdci mali na tréningu prekryté dýchacie cesty a bolo nás maximálne šesť. Veď nikto z nás nechce dva týždne či viac nestáť na snowboarde,“ dodal šikovný Žilinčan.