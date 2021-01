Menovec slovenskej národnej legendy chce s Bytčou skončiť do šiesteho miesta

Futbalistom mesta s viac ako jedenásťtisíc obyvateľmi jesenná časť absolútne nevyšla.

19. jan 2021 o 16:09 Matej Martinčo

BYTČA. Futbalisti Bytče figurujú na predposlednom mieste tabuľky piatej ligy. Počas sezóny len dva razy vyhrali, strelili najmenej gólov a vystriedali trénera. Jesennú časť mesta s viac ako jedenásťtisíc obyvateľmi sme zhodnotili s kapitánom MFK Jurajom Jánošíkom.

Bytči predčasne ukončená jeseň vôbec nevyšla. V tabuľke je trinásta so ziskom šiestich bodov, len posledná Oščadnica ich nazbierala o dva menej. Muž s kapitánskou páskou Juraj Jánošík, ktorý prišiel do mužstva v zime 2019, na úvod povedal, že toho veľa na hodnotenie nie je. „Veľmi nás zastavili zranenia. Podľa mňa sa to zlomilo po zápase Slovenského pohára so Staškovom, kde sme nešťastne vypadli na penalty. Celý zápas sme boli vyrovnaným súperom. Zranili sa nám štyria hráči. Povedal by som, že kostra mužstva. Medzi nimi aj Ľubo Čikota, ktorý dával hre rozum,“ vrátil sa myšlienkami dvadsaťosemročný futbalista k prvému kolu Slovnaft Cupu. „Dá sa povedať, že na jeseň sme hrali bez útočníkov. Potom to išlo dole vodou,“ doplnil s tým, že v príprave pred sezónou odohrali výborné zápasy, aj so štvrtoligistami. A ani raz neprehrali.

Aké je to odchádzať z ihriska s prehrou, zažili v sezóne až deväťkrát. Na úvod prehrali doma v tradičnom ťaháku. „S Predmierom to bol klasický derby zápas. Hostia boli jednoznačne lepší. Oni sú u nás stále ako doma, pretože príde veľa ľudí,“ vrátil sa k prehre 0:2 Jánošík. V ďalšom kole cestovali na horúcu pôdu do Belej. Pre kapitána hostí išlo o prvý zápas v ročníku, keďže predtým bol na dovolenke.

„Neobvykle som nastúpil na pozícii krajného záložníka. Počas sezóny som hral na všetkých postoch v zostave okrem brankára. Z domáceho mužstva som poznal veľa chalanov. Po dlhšej dobe som skóroval, čo bolo super,“ vrátil sa ku gólovému momentu z 24. minúty, keď prekonal domáceho Adriána Ticháka svojou slabšou ľavačkou. Vedenie však hosťom dlho nevydržalo. „Keďže bolo teplo, mali sme prestávku na osvieženie. Hneď po nej sme dostali gól. Mladí chlapci to nezvládli v hlavách a z každej šance sme dostali gól. Samozrejme, domáci boli lepší,“ dodal k prehre 4:1.

Prehrali aj s poslednou Oščadnicou

V treťom kole konečne pocítili, ako chutí víťazstvo. Aj keď so Strečnom prehrávali 0:1, po góloch Miroslava Karafu do a zo šatne výsledok otočili a pripísali si prvé tri body do tabuľky. „Nečakali sme ľahký zápas, Strečno malo vždy dobrých hráčov.