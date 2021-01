V dresoch od Petra Pekaríka za postupom o súťaž vyššie. Jozef Rašovec hodnotí jeseň Hričovského Podhradia

Futbalisti malej obce inkasovali druhý najnižší počet gólov v súťaži (17).

24. jan 2021 o 14:55 Matej Martinčo

HRIČOVSKÉ PODHRADIE. Futbalistom Hričovského Podhradia patrí po predčasne ukončenej jesennej časti ročníka 2020/2021 tretie miesto. S Jozefom Rašovcom, ktorý je trénerom TJ Družstevník druhý rok, sme sa obzreli za odohranými jedenástimi kolami.

Prečítajte si aj: Menovec slovenskej národnej legendy chce s Bytčou skončiť do šiesteho miesta Čítajte

Ako hodnotí uplynulú jeseň? „Aj minulú sezónu, aj túto sme to mali dobre rozbehnuté. Vstup do sezóny bol super. Už v druhom kole nás vonku postihli zranenia. Vypadli nám štyria hráči. V lete boli aj nejaké dovolenky. Aj napriek zraneniam si však myslím, že sme v jesennej časti dobre obstáli,“ začal hlavný kouč s tým, že si vždy zakladá na zimnej príprave: „To je gro. Mužstvo z nej ťažilo. Snažil som sa využívať telocvičňu. Trénovali sme obratnosť, rýchlosť, výbušnosť.“ Hneď na začiatok našej debaty sa pristavil pri skladbe kádra. „Dalo by sa povedať, že mám celkom prestarnuté mužstvo. Sú to chalani, ktorí už majú čo-to odohrané aj vo vyšších súťažiach. Nezbavujú sa ľahko lopty. Vedia ju podržať, rozohrať. Rýchlosť a výbušnosť sme nahrádzali týmto štýlom,“ povedal Rašovec.

Článok pokračuje pod video reklamou

Keby neprišli zranenia...

Futbalový odborník sa zároveň hneď pristavil aj pri jednotlivých hráčskych postoch. „Čo sa týka brankára, prišiel k nám chlapec na hosťovanie. Ukázal sa ako perspektívny hráč, pomohol nám,“ povedal tréner Hričovského Podhradia na adresu Michala Mravca. Pár zápasov medzi tromi tyčami odchytal aj Jakub Gaňa. „Dalo by sa povedať, že obrana pracovala dobre a spoľahlivo. Prišli však aj zranenia, museli sme to nejako vystužiť. Museli sme stiahnuť chalanov zo zálohy. Stred zálohy je dobrý motor. Zakladáme to na behavých chalanoch, od toho sa všetko odvíja. Čo sa týka stredu poľa, keby neprišli spomínané zranenia, mužstvo by bolo oveľa silnejšie,“ povedal k defenzíve a stredu poľa.

Pár slov povedal aj o ofenzíve. „Útočníkov máme šikovných. Červenec má už 42 rokov. Je to chlap, ktorý ešte so mnou hrával tretiu ligu. Je to univerzál, ktorý je použiteľný na každý post,“ povedal o skúsenom futbalistovi Jozef Rašovec. Ten sa vyjadril aj na adresu ďalšieho útočníka, ktorého má k dispozícii. „Kubo Kucej je mladý chlapec (24 rokov). Ani jemu sa nevyhli zranenia. Potom prišiel z dovolenky, musel ísť do karantény. Chodil na žilinskú akadémiu, je to šikovný hráč. Má perspektívu. Škoda, že sme ho nemohli využiť vo viacerých zápasoch,“ doplnil.

Aj toto sa ďalej dozviete: Za aký úmyselný faul od protihráča odviezla Mariána Hudeca sanitka Na aký zápas sa chystalo veľa fanúšikov, ale všetko prekazila korona Aké boli dôvody absencií jednotlivých hráčov počas jesene Aké majú ambície Na akom ihrisku sa chcú pred jarnou časťou pripravovať

V Hliníku odviezla sanitka Mariána Hudeca

Začiatok sezóny obce s bezmála štyristo obyvateľmi vyšiel. Ako nám Jozef Rašovec povedal, aj sezónu predtým mali vydarený začiatok.