Pri Gymnáziu na Varšavskej v Žiline sa začala výstavba multifunkčného športového areálu

Komplexná revitalizácia bude stáť viac ako 360-tísic eur.

17. dec 2020 o 15:11 Matej Martinčo

ŽILINA. Pri Gymnáziu na Varšavskej ceste v Žiline vyrastie nový športový areál, ktorý prejde kompletnou revitalizáciou za viac ako 360-tisíc eur. Žilinský samosprávny kraj dnes slávnostne odovzdal stavenisko zhotoviteľovi. Tomu začína plynúť osemmesačná lehota na realizáciu prvej kľúčovej etapy, v rámci ktorej sa vybuduje atletický ovál s ihriskom a následne parkovisko s príjazdom.

Vedenie Žilinskej župy podporuje modernizáciu športovísk a budovanie moderných areálov, ktoré by slúžili nielen študentom, ale aj širokej laickej a profesionálnej športovej verejnosti. ,,V našom krajskom meste doposiaľ chýbalo takto vybavené moderné športovisko. Som rada, že po náročných a dlhých prípravách sme dokázali vyriešiť všetky výzvy a aj napriek výrazným obmedzeniam a výpadkom, ktoré nám priniesli dopady koronakrízy, sa nám podarilo v rozpočte vyčleniť financie potrebné na rozbeh nového športového areálu, " povedala županka Erika Jurinová. ,,Dnes síce stojíme len na pomyselnej štartovacej čiare, no ja som presvedčená, že o osem mesiacov spoločne v cieľovej rovinke slávnostne odovzdáme do užívania komplexne zrekonštruovaný areál, ktorý poteší nielen našich študentov, ale najmä všetkých žilinských milovníkov atletických disciplín alebo rekreačných športovcov," dodala.

Pôvodný areál na Gymnáziu Varšavská slúžil nielen na výučbu telesnej a športovej výchovy žiakov školy, ale organizujú sa tu rôzne pohybové a športové aktivity Centra voľného času a prebiehajú tu tréningy viacerých športových klubov. Zároveň je využívaný aj obyvateľmi sídliska. ,,Vzhľadom na rozsah revitalizácie i výšku investovaných finančných prostriedkov bude tento nový športový areál jedinečným, bezpečným a moderným areálom, ktorý ocení nielen 470 súčasných študentov nášho gymnázia, ale i všetky ďalšie generácie, tiež trénujúci športovci – či už sú to atléti, futbalisti, americkí futbalisti, ragbisti, príležitostní nadšenci či rodiny s deťmi, ktoré privítajú možnosť bezpečných pohybových aktivít a hier," doplnila riaditeľka gymnázia Jana Zrníková.

Výstavba nového športového areálu na Varšavskej počíta so štvordráhovým oválom dĺžky 280 metrov, šprintérskou stometrovou rovinkou so šiestimi dráhami a umelým športovým povrchom. Na bežeckú rovinku bude nadväzovať doskočisko na skok do diaľky s bezpečnostnými úpravami. Projekt počíta aj s revitalizáciou a rozšírením futbalového ihriska, ďalej rieši aj doplnkové konštrukcie ako napríklad tribúnu pre stopäťdesiat sediacich návštevníkov, či stojany na bicykle, osvetlenie a spevnené plochy s parkoviskom pre štrnásť motorových vozidiel.

Predpokladané práce by mali trvať osem mesiacov.