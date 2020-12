Vyskúšajte ryby na sviatky inak

Obdobie sviatkov sa spája tradične s rybami. Či už pred Vianocami, počas nich alebo medzi sviatkami môžete skúsiť aj tieto vynikajúce alternatívy.

16. dec 2020 o 13:27

Rybacia polievka s tilapiou

Táto polievka je zvlášť vhodná aj pre deti, pretože je v nej použitá ryba tilapia. Tá nemá veľa kostí ani výraznú rybaciu a je bohatá na vitamín B, D, horčík aj zdravé bielkoviny.

Na prípravu potrebujete:

1 balenie filiet z tilapie značky Radoma od Ryba Žilina, 6 zemiakov, 4 ks mrkvy, 1 petržlen, 1/3 zeleru, 1/2 červenej papriky, 3 ks cherry paradajok, 1 ČL masla, 1/2 ČL rasce, 1/2 ČL mletej červenej papriky, 1 cibuľa

Postup:

Zemiaky, mrkvu, petržlen, zeler a červenú papriku pokrájame na malé kocky. Na masle speníme nakrájanú cibuľu, pridáme mletú červenú papriku a rascu. Minútu orestujeme. Pridáme nakrájanú zeleninu, zalejeme vodou a necháme variť do zovretia. Zvlášť v ďalšom hrnci dáme variť vodu. Do vriacej vody vložíme cherry paradajky na 15 sekúnd, očistíme ich od šupky a jadierok, nakrájame na malé kúsky a pridáme do polievky. Keď polievka začne vrieť, pridáme celé kusy rozmrazených filiet tilapie, osolíme a 30 minút varíme. A môžeme podávať.

(zdroj: RYBA ŽILINA)

Zapečené zemiaky so zubáčom

Ak máte radi zapekané zemiaky – vyskúšajte ich na tento spôsob s lahodným zubáčom.

Ingrediencie:

600 g zemiakov, 2 ks filiet zo zubáča značky Radoma od Ryba Žilina, 3 vajcia (uvarené), 1 cuketa, 1 cibuľa, olivový olej, 100 ml kyslej smotany, 100 ml smotany na varenie, vajce, korenie štyroch farieb, soľ

Postup:

Zemiaky uvaríme v šupke a osolenej vode približne 20 minút. Po vychladnutí zemiaky očistíme a nakrájame na kolieska. 3 vajcia vložíme do vody a od zovretia varíme 8 minút, po uvarení ich zalejeme studenou vodou a necháme vychladnúť. Očistíme ich od škrupiny a nakrájame na kocky alebo kolieska. Cibuľu a cuketu očistíme a nakrájame na malé kocky. Smotanovú zálievku si vytvoríme zmiešaním kyslej smotany, smotany na varenie, vajíčka, korenia a soli. Dno zapekacej formy vytrieme olivovým olejom, poukladáme prvú vrstvu zemiakov, ďalej cibuľu, cuketu, na ktoré pôjdu plátky zubáča. Ďalšie vrstvy budú v poradí: vajíčka, cibuľa, cuketa, ktorú polejeme smotanovou zálievkou. Posledná vrstva bude zo zemiakov, ktoré opäť polejeme zálievkou. Zapekaciu misku zakryjeme a pečieme v rúre na 180 stupňov 20 minút, následne zvýšime teplotu na 220 stupňov a pečieme ďalších 15 minút.

(zdroj: RYBA ŽILINA)

Za nápady aj fotografie ďakujeme Mirke Chvostekovej z blogu Chudnem jedlom. Viac jej receptov nájdete na jej profile na Instagrame.

Mrazené ryby od tradičnej slovenskej značky Radoma, ktoré nájdete na pultoch potravín, boli hĺbkovo zmrazené bezprostredne pri ich spracovaní, čo zaručuje najvyššiu kvalitu. Obsahujú ochrannú vrstvu ľadu, tzv. glazúru, v čo najmenšom pomere - do 15 % k rybe - a obsahujú len minimum prídavných látok. Celú ponuku nájdete na www.radoma.eu.