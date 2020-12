Hodnotenie nemocníc: Druhou najlepšou v transparentnosti je tá žilinská. Stala sa skokanom roka

Až pri piatich zo šiestich sledovaných hlavných kategórií ukazovateľov sa dostala bodovo nad priemer.

15. dec 2020 o 12:53 Matej Martinčo

ŽILINA. Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline obsadila v aktuálnom celoslovenskom hodnotení INEKO v spolupráci s Transparency International Slovensko 5. priečku spomedzi jedenástich štátnych univerzitných a fakultných nemocníc. Za posledné roky sa nemocnici podarilo vďaka intenzívnej snahe významne zlepšiť hodnotenie vo viacerých oblastiach, z konca rebríčka sa posunula do jej prvej polovice a tento rok si dokonca vyslúžila titul „skokan roka“.

„Za pozitívneho skokana roka v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc je možné určiť FNsP Žilina. Jej cesta smerom nahor je pozoruhodná a vyzerá, že aj cieľavedomá,“ uviedol v súvislosti s výsledkami hodnotenia nemocníc za rok 2019 analytik INEKO Dušan Zachar.

„V momentálnej situácii, kedy každý deň čakáme, čo ďalšie sa na nás privalí, je výsledok hodnotenia Nemocnica roka o to pozitívnejšou správou. Spolu s kolegami sme prišli do vedenia žilinskej nemocnice pred tri a pol rokmi s tým, že ju chceme postaviť na nohy a ukázať, že v žiadnom prípade nepatrí na posledné miesto žiadneho rebríčka. Úprimne nás teší, že to vidíme už nielen my, ale i všetci tí, ktorí našu nemocnicu neustále neprávom podceňovali,“ zdôraznil generálny riaditeľ FNsP Žilina Igor Stalmašek s tým, že zlepšenie je výsledkom spolupráce všetkých zamestnancov žilinskej nemocnice, ktorí dlhoročne odvádzajú náročnú a skvelú prácu, no zároveň postupného zohľadnenia nových parametrov metodiky INEKO.

„Ukázalo to tiež hodnotenie v oblasti Case Mix Index, čiže priemernej náročnosti diagnóz pacienta, v ktorej máme tretie najvyššie skóre. Laicky povedané, žilinská nemocnica je jednou z top troch nemocníc vo svojej kategórii, ktoré sa starajú o najkomplikovanejšie prípady pacientov,“ priblížil Stalmašek. Samotné INEKO uvádza, že práve ťažké diagnózy pacientov objektívne sťažujú možnosť dosahovať najlepšie indikátory kvality, keďže sú prirodzene spojené s väčšími zdravotnými komplikáciami a väčším rizikom úmrtí.

Pokrok napriek tomu zaznamenala fakultná nemocnica v Žiline vo viacerých oblastiach vrátane kvality. Až pri piatich zo šiestich sledovaných hlavných kategórií ukazovateľov sa dostala bodovo nad priemer. „Sme druhou najtransparentnejšou nemocnicou, posunuli sme sa vyššie v oblasti kvality či spokojnosti pacientov. Treba však povedať, že naďalej máme pred sebou veľké výzvy, v ktorých sa ešte potrebujeme zlepšiť. Aktuálne si ale netrúfame povedať, ako veľmi nepriaznivý vplyv bude mať na celú situáciu nový koronavírus, ktorý mimoriadnym spôsobom zasiahol do života nás všetkých, nemocnice nevynímajúc. Aj z tohto miesta preto opätovne ďakujem predovšetkým celému personálu a pracovníkom žilinskej nemocnice. Máme za sebou jeden z najnáročnejších rokov, pričom očakávame, že práve koniec decembra, bohužiaľ, tentokrát nebude v znamení pokojných sviatkov. Aby sme to zvládli, budeme potrebovať nielen silu zdravotníkov, no najmä zodpovednosť ľudí,“ uzavrel generálny riaditeľ FNsP Žilina.