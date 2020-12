Jeden je moslim, druhý kresťan. Fazlagič a Bichakhchyan o Vianociach a zvykoch v ich krajinách

S dvomi zahraničnými futbalistami MŠK Žilina sme sa rozprávali o blížiacich sa sviatkoch.

20. dec 2020 o 14:31 Matej Martinčo

ŽILINA. Najkrajšie sviatky v roku sa nezadržateľne blížia. Predvianočný čas sme využili na to, aby sme sa porozprávali s dvojicou zahraničných hráčov MŠK Žilina o tradíciách a prežívaní sviatkov v ich krajine. Spojili sme sa s Arménom Vahanom Bichakhchyanom a Enisom Fazlagičom zo Severného Macedónska.

V rozsiahlom článku s Vahanom Bichakhchyanom a Enisom Fazlagičom sa dozviete: Aký bol pre oboch futbalový rok 2020 Čo povedali o zápase Arménsko - Severné Macedónsko v boji o postup do B divízie Ligy národov Či mali problémy pri učení slovenského jazyka Čo považuje Enis Fazlagič za jediné negatívum doterajšieho pôsobenia v Žiline Akú knihu dostal v minulosti Vahan Bichakhchyan pod stromček a aký je jeho obľúbený vianočný film Aký názov majú vianočné sviatky v Severnom Macedónsku Aké tradície ľudia dodržiavajú Či sa Enisovi Fazlagičovi ako moslimovi páči vianočná výzdoba Čo podľa neho vytvára zlú mienku o moslimoch

Arméni sú prví kresťania na svete

Na začiatkom sme sa Vahana opýtali, čo mu ako prvé napadne, keď sa povie Vianoce. „Znamená to pre mňa koniec roka a zároveň začiatok niečoho nového. Každý človek očakáva od nového roka niečo lepšie. Myslím si, že každý človek sa na Vianoce teší a má ich rád. Aj ja sa teším,“ povedal rodák z Arménska s tým, že najdôležitejšie je zdravie: „Oslavovať s ľuďmi, ktorých nevidíte každý deň, je vzácne. Ako strávime Vianoce, tak sa nám bude dariť,“ doplnil s tým, že má rád teplejšie počasie. Arménsko má takmer tri milióny obyvateľov. Podľa Vahanových slov je v jeho rodnej krajine cez vianočné sviatky rovnaké počasie ako v Žiline, teda zima a sneh. A ako prebiehajú v krajine prvých kresťanov oslavy nového roka?

„Ľudia sa tešia. 31. decembra o polnoci sme všetci spolu doma a oslavujeme. Čas strávený s rodičmi je skvelý. A od prvého do tretieho januára sa rodina a kamaráti medzi sebou navštevujú a spoločne oslavujú. Napríklad ja idem k bratovi a bratrancom a potom oni prídu ku mne. Takto oslavujeme v Arménsku,“ povedal hráč s číslom 11 s tým, že aj tento rok odcestuje z mesta pod Dubňom na Vianoce domov: „Sviatky trávim v mojom rodnom dome, kde som spolu s mojimi rodinnými príslušníkmi. Samozrejme, vianočný stromček ani výzdoba nesmie chýbať. Medzi Arménskom a Slovenskom nevnímam veľké rozdiely.“

A ako je to počas týchto sviatkov s jedlom? „Máme veľmi veľa rôznych druhov tradičných arménskych jedál. Neviem to však konkrétne po slovensky pomenovať. Nesmie však chýbať niečo z prasaťa,“ povedal s tým, že na výber majú z viacerých druhov – mäsitých až po sladké: „Keď by ste prišli do Arménska, mali by ste na výber. Každý má niečo na stole na tri, štyri dni. Určite by ste nezostali hladný,“ doplnil so smiechom. A pri otázke, ktorý film si nenechá každoročne ujsť, bola jeho odpoveď jasná. Jeho obľúbenou vianočnou klasikou je snímka režiséra Chrisa Columbusa z roku 1990 Sám doma.

Gólová oslava Vahana Bichakhchyana. "Sme prví kresťania na svete," hovorí o svojej rodnej krajine - Arménsku. (zdroj: Ján Mintál)

Arménska cirkev je stará vyše 1700 rokov. Jej presný názov je Arménska apoštolská svätá cirkev a Arménsko je tak najstaršou kresťanskou krajinou na svete. Do tejto náboženskej skupiny patrí aj Vahan Bichakhchyan. „My sme prví kresťania na svete. Tieto sviatky sú veľmi dôležité. Čas trávime aj v kostoloch. Ľudia sa sústredia aj na duchovný rozmer. Ja tiež navštevujem kostol. Snažím sa chodiť každú nedeľu,“ povedal hráč MŠK Žilina a keď sme ho konfrontovali s otázkou, aký zaujímavý darček na vianočné sviatky dostal, chvíľu premýšľal: „Zaujímavá otázka (smiech).