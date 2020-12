Situácia sa zhoršuje, hrozí zákaz vychádzania

Zlý trend je aj v žilinskej nemocnici.

11. dec 2020 o 18:49 TASR, Branislav Koscelník

Pandemická situácia i stav v nemocniciach sa na Slovensku za posledný týždeň vážne zhoršila. Po rokovaní Pandemickej komisie vlády o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí. Situácia je podľa neho natoľko vážna, že pandemická komisia v piatok prehodnocovala svoje stanoviská z predchádzajúceho týždňa.

Pandemická komisia dospela k názoru, že je potrebné zaviesť čo najskôr podobný

lockdown, teda zákaz vychádzania, aký bol pred celoplošným testovaním. Bolo by teda povolené vychádzať z domu do práce, deti by mohli chodiť do škôl a škôlok, chodiť by sa mohlo do najbližšieho obchodu pre nevyhnutné veci.

Povolené by bolo vychádzanie z dôvodu starostlivosti o blízku osobu, venčenie

zvieraťa a návštevy prírody, avšak len v rámci okresu. Zákaz vychádzania by mal platiť do 10. januára. "Čím neskôr lockdown zavedieme, tým dlhšie musí trvať, aby sme sa mohli dostať k pozitívnym číslam, ktoré umožnia uvoľniť opatrenia

v krajine," vysvetlil minister.

Opatrenia majú zabrániť kolapsu nemocníc. Hovorkyňa žilinskej Fakultnej nemocnice Lenka Záteková potvrdila, že posledný novembrový týždeň a začiatok decembra je v znamení postupného zhoršenia stavu.

„Nárast cítime v počte pacientov v COVID pavilónoch, k 9. 12. 2020 je u nás hospitalizovaných 61 pacientov s pozitívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19, z toho momentálne 5 s pripojením na umelú pľúcnu ventiláciu a 4 vyžadujúci intenzívnu starostlivosť na JIS. Vnímame tiež nárast pacientov, ktorí síce ochorenie prekonali v domácej karanténe bez nutnosti hospitalizácie, no následne prichádzajú do nemocnice s dýchacími problémami, fibriláciami, pľúcnymi embóliami a inými ťažkosťami,“ opísala situáciu vo Fakultnej nemocnici Lenka Záteková.

Potvrdila zlý trend v počte infikovaných zamestnancov. V stredu bolo v karanténe až 111 z nich, z toho 72 zdravotníkov. V porovnaní s údajmi spred dvoch týždňov ide o dvojnásobný nárast.