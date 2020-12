Do Žiliny po novom diaľničnom úseku sa pôjde už o niekoľko dní

Pri jazde od Bratislavy do Žiliny si vodiči vyberú z dvoch možností.

11. dec 2020 o 15:56 Branislav Koscelník

Už po Vianociach by mali otvoriť na diaľnici D1 úsek z Hričovského Podhradia do Lietavskej Lúčky spolu s privádzačom do Žiliny.

Vodiči, ktorí smerujú z Bratislavy smerom na východ, sa pred Žilinou na križovatke diaľníc D1 a D3 budú môcť podľa aktuálnej dopravnej situácie rozhodnúť, či pôjdu po novovybudovanom viac ako 11-kilometro-vom úseku, alebo sa do Žiliny dostanú po trase, ktorú využívali doteraz.

Privádzač budú využívať vodiči zo žilinských častí

Dopravný analytik Ľubomír Palčák si myslí, že vodiči aj po spustení nového diaľničného úseku uprednostnia trasu po D3 cez Strážov, Kragujevskú a Ľavobrežnú ulicu v Žiline, na ktorú sú zvyknutí.

Diaľničný privádzač z diaľnice D1 budú využívať najmä vodiči zo žilinských častí Solinky, Bánová, Hliny, Bôrik, Vlčince, Trnové a ďalších juhovýchodne až juhozápadne orientovaných mestských častí Žiliny.

„Okrem zdrojovej a cieľovej dopravy budú nový diaľničný úsek využívať predovšetkým tí vodiči osobnej dopravy, ktorí sa v čase špičiek budú chcieť vyhnúť preplnenej Ľavobrežnej, čo je kolízny bod prejazdu Žilinou,“ myslí si šéf Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

Navedie ich informačný systém

Rozhodovanie uľahčí informačný systém pred križovatkou diaľníc D1 a D3, ktorý ich navedie na trasu, ktorá bude priepustnejšia.

Stavba, ktorá je súčasťou severného ťahu diaľnice D1, nadobudne význam po dobudovaní ďalšej časti od Lietavskej Lúčky cez tunel Višňové. Vtedy ušetrí motoristom 10 minút v porovnaní so súčasnou trasou.

Výstavba prebiehala vo veľmi náročnom geologickom prostredí. Trasa 11 kilometrov dlhej diaľnice sa zavŕta do tunelov Ovčiarsko a Žilina. Väčšinu nákladov na výstavbu zaplatí Európska únia zo svojho operačného programu Doprava.