Proti Spišskej Novej Vsi žiaril dvojgólový Ondrej Mikula

Aj jeho zásluhou zostali Žilinčania na víťaznej vlne.

11. dec 2020 o 15:46 Matej Martinčo

ŽILINA. Pre tridsaťdvaročného rodáka z Bánoviec nad Bebravou išlo o presné zásahy s poradovými číslami päť a šesť. „Som rád hlavne preto, že som pomohol mužstvu. Síce bol jeden šťastný a druhý odrazený, ale super. Nejako to neriešim.

Hlavne, že sa vyhralo. Dúfam, že budeme pokračovať na víťaznej vlne,“ povedal k presným zásahom Ondrej Mikula a k stretnutiu, ktoré rozhodol víťazným gólom Patrik Koyš, doplnil: „Bol to ťažký zápas. Z prvej ligy má aj Spišská tie najväčšie ambície. Čakali sme, že to nebude jednoduché. Ale som rád, že sme to zvládli, pretože víťazstvo sa nerodilo ľahko. Chvalabohu za tri body.“

Spĺňal podľa neho zápas extraligové parametre? A prečo sa bude Žilinčanom v nasledujúcich zápasoch hrať ťažšie? Článok s Ondrejom Mikulom nájdete aj v najnovšom vianočnom vydaní MY Žilinských novín už v pondelok 14. decembra!

Takéto tesné víťazstvo tak určite chutí viac, ako tie ľahšie dosiahnuté. Tri dni pred duelom so Spišiakmi zdolali Žilinčania na vlastnom ľade Záhorákov 7:1. Aj v tomto stretnutí prekonal hosťujúceho gólmana Ondrej Mikula dvakrát.