Diaľničiari odštartovali súťaž na výstavbu privádzača do Kysuckého Nového Mesta

Predpokladaná hodnota zákazky je približne 19 miliónov eur bez DPH.

10. dec 2020 o 12:12 SITA

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vyhlásila verejné obstarávanie na realizáciu stavby diaľnice D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto, privádzač.

Ako informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková, hodnotiacim kritériom v tendri bude najnižšia navrhovaná cena za výstavbu. Predpokladaná hodnota zákazky je približne 19 miliónov eur bez DPH. Záujemcovia o zákazku majú lehotu na predkladanie svojich ponúk do 22. januára 2021.

"Privádzač odľahčí dopravu na súčasnej križovatke v Radoli. Presmerovanie tranzitu do priemyselnej zóny výrazne odľahčí mesto a obyvateľom Dolných Kysúc zvýši dostupnosť infraštruktúry. Výstavba privádzača v dĺžke 1,4 kilometra by mala trvať dva roky," priblížila zákazku Žgravčáková.



Privádzač z cesty I/11 do Kysuckého Nového Mesta zvýši plynulosť a bezpečnosť dopravy. "Diaľničný privádzač bude mať vplyv aj na ekonomický rozvoj regiónu. Celá južná oblasť Kysuckého Nového Mesta sa práve prostredníctvom diaľničného privádzača napojí na európsku diaľničnú sieť," dodala Žgravčáková.