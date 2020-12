Tabuľku vedú s trinásťbodovým náskokom! Po štvrtine súťaže sú Vlci naďalej nezdolaní

Zverenci Dušana Gregora si poradili aj so Spišskou Novou Vsou.

10. dec 2020 o 14:36 Matej Martinčo

ŽILINA. Hokejisti Žiliny zvládli ďalší zápas so silným súperom. V stredajšom desiatom kole Slovenskej hokejovej ligy si v napínavom dueli poradili so Spišskou Novou Vsou 4:3 a v prvej štvrtine súťaže tak nenašli spomedzi všetkých účastníkov žiadneho premožiteľa a nestratili ani jeden bod.

Na pozápasovej tlačovej konferencii zhodnotil tréner Vlkov Dušan Gregor stretnutie nasledovne: „Chlapcov sme upozorňovali, že napriek tomu, že Spišská má dva nevydarené výsledky za sebou, je to konsolidované mužstvo. Podľa môjho názoru aj ašpirant na celkové prvenstvo. Zápas to potvrdil. My sme im prihrali na tri góly.

Vážim si mužstvo, že zápas uhrali,“ povedal hokejový odborník s tým, že ho hodnotí jednoznačne pozitívne: „Ukázali sme charakter, vôľu a túžbu napriek tomu, že nám nešli nohy. Bolo príliš veľa zbytočných nepresností, vylúčení, chybičiek v našom hernom systéme. To sú veci, na ktorých musíme popracovať a zostať pri tom, čo nás zdobilo. Víťazstvo si veľmi ceníme. Ďakujem mužstvu za výhru a charakter.“

58-ročný rodák z Trenčína priznal, že na tabuľku sa prvýkrát pozrel až po výhre v deviatom kole proti Skalici (7:1). „Pozitívum je to, že sme doteraz nenašli premožiteľa. Treba si uvedomiť, že stále sme len na začiatku.