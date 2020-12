Veža žilinskej katedrály sa odhalila spod lešenia. Na dofinancovanie hľadajú donorov

Po skončení obnovy exteriéru katedrály sa chce Biskupský úrad pustiť aj do rekonštrukcie ďalších častí

9. dec 2020 o 13:57 Branislav Koscelník

ŽILINA. Veža najvýraznejšej dominanty Žiliny, Katedrály Najsvätejšej Trojice, sa po ôsmich mesiacoch obnovy odhaľuje v podobe, na akú nie sú Žilinčania zvyknutí. Stavební robotníci rozoberajú lešenie, spoza ktorého zasvietila hladká biela omietka namiesto žltkastej brizolitovej zo štyridsiatych rokov minulého storočia. Podľa pamiatkarov nová podoba vernejšie prinavrátila kostolu jeho historickú podobu.

Dokončenie obnovy veže Katedrály Najsvätejšej Trojice je zavŕšením prvého roka prác na exteriéri chrámu, ktoré predstavujú prvú etapu kompletnej rekonštrukcie kostola. Ekonóm Žilinskej diecézy Peter Dubec tvrdí, že za sebou majú tú ťažšiu časť.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Je to míľnik vzhľadom na výšku veže, ktorá je 45 metrov. Je to technologicky a stavebne náročnejšia časť obnovy exteriéru. Vizuálne už ľudia budú vnímať to, že symbol Žiliny má nový šat,“ zhodnotil Peter Dubec.

Súvisiaci článok FOTO: Zámok Kunerad je pod dočasnou strechou. Nová nebude červená Čítajte

Práce navyše

Biskupský úrad v Žiline získal na prvú etapu obnovy viac ako 801-tisíc eur z dotácie ministerstva kultúry. No na práce minie v tomto a v budúcom roku až asi 1,3 milióna eur. Nepredpokladané činnosti ukrojili z rozpočtu navyše asi 60-tisíc eur.

„Niektoré sú viac viditeľné, ako obnova kríža, hodín, na ktorých je možné vidieť pozlátené ciferníky, známa sa stala krypta. To boli všetko práce, pri ktorých sme nevedeli, aký bude ich rozsah. K prácam navyše patria aj tie, ktoré sú menej vnímané, ako spevnenie soklovej časti. Ďalej sme pod omietkou našli obruče, statické prvky, ktoré museli byť odstránené, lebo by sa len ťažko dali uchovať proti korózii. A tiež práce na zámurovkach, ktoré neboli pôvodné,“ vymenúva rozsah neočakávaných prác.

Na rade sú darcovia

Cirkev musí z vlastných zdrojov dofinancovať asi pol milióna eur. Ekonóm Žilinskej diecézy Peter Dubec priznáva, že zohnať ich nebude ľahké a spoliehajú sa na darcov.