Žilinská pôrodnica láme rekordy. Pôrod absolvovalo aj 14 pacientok s koronavírusom

Riaditeľ nemocnice hovorí a dôvere pacientok.

9. dec 2020 o 13:04 Branislav Koscelník

ŽILINA. Rekordné obdobie, ktoré posledné dva roky zažíva pôrodnica Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline, aj naďalej pokračuje. Počet pôrodov za prvých jedenásť mesiacov tohto roka prekonal údaje dokonca za celý minulý rok.

Za toto obdobie sa v žilinskej pôrodnici narodilo 1750 detí, medzi nimi 27 párov dvojičiek. Pred dievčatami vedú štatistiku s veľkým náskokom chlapci (928 chlapcov, 822 dievčat). Najsilnejším mesiacom bol júl, keď sa narodilo 180 novorodencov, pričom najnáročnejšiu službu mal personál ešte 22. apríla, keď sa v rámci 24 hodín narodilo postupne až 15 bábätiek.

Podľa generálneho riaditeľa FNsP Žilina Igora Stalmašeka za nárastom už nemožno hľadať len zvýšenie pôrodnosti v regióne, ale aj spokojnosť pacientok.

„Nesmierne nás teší výrazný záujem o našu pôrodnicu, čo svedčí o kvalite, odbornosti a profesionálnom prístupe našich zamestnancov na oddelení gynekológie a pôrodníctva a oddelení neonatológie. Zmeny v modernizácii, podmienkach či starostlivosti sa najlepšie šíria reálnymi skúsenosťami, čo potvrdzujú mamičky z celého Žilinského a dokonca v niekoľkých prípadoch aj z Trenčianskeho kraja, ktoré si pre pôrod vyberajú práve Žilinu,“ priblížil Igor Stalmašek s tým, že žilinská pôrodnica sa v minuloročnom celoslovenskom hodnotení Sprievodca pôrodnicami umiestnila podľa hodnotenia mamičiek na prvom mieste. „Je to výsledok práce ľudí, ktorí chcú veci niekam posunúť a neustále zlepšovať pre dobro pacienta,“ doplnil generálny riaditeľ FNsP Žilina.

Do života žilinskej pôrodnice zasiahla aj aktuálna pandémia ochorenia COVID-19. Podmienky museli prispôsobiť pre pôrody v štandardnom i takzvanom červenom móde.

„Do dnešného dňa sme zatiaľ profesionálne odviedli 14 takzvaných COVID pôrodov, v jednom prípade sekciou. Pre rodičky to môže byť veľký stres, keďže majú obavy, aby neohrozili bábätko a všetko prebehlo v poriadku v prísnejších hygienicko-epidemiologických podmienkach. Sme tu preto pre ne ešte o to viac, snažíme sa maximálne informovať, aby vedeli, čo ich čaká a ubezpečili ich, že to spoločne zvládneme,“ zdôraznil primár oddelenia gynekológie a pôrodníctva FNsP Žilina Martin Sudek, podľa ktorého nemocnica pripravila pre mamičky navyše informačné grafiky, v ktorých prehľadne približuje momentálne platné nariadenia pre sprevádzajúce osoby pri pôrode v rámci COVID semaforu, postup pri príjme rodičiek na pôrod v čase pandémie COVID-19 a starostlivosť o novorodenca v prípade matiek pozitívne testovaných na nový koronavírus.

Primárka žilinského novorodeneckého oddelenia Katarína Jackuliaková doplnila, že ani mamičky s COVID-19 neprichádzajú o možnosť kontaktu s dieťatkom. „Ak sa tak rozhodnú a nie sú iné zdravotné komplikácie, môžu byť s bábätkom v režime rooming-in, čiže hospitalizácia v spoločnej izbe. V rámci starostlivosti je však veľmi dôležité byť ostražitý, aby sa čo najviac, ako je to možné, znížilo riziko prenosu ochorenia,“ uviedla Jackuliaková.