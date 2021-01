Vypäté momenty: trmu-vrmu, strkanicu, oplácanie a tri červené karty naživo nevidel. Tréner Horného Hričova hodnotí jeseň

Zverenci Mariána Vydru sa nachádzajú na treťom mieste.

2. jan 2021 o 9:30 Matej Martinčo

HORNÝ HRIČOV. Futbalisti Horného Hričova sú tradičným účastníkom I. triedy ObFZ Žilina. Po predčasne ukončenej jesennej časti sezóny 2020/2021 patrí zverencom Mariána Vydru výborné tretie miesto. Teda rovnaké umiestnenie, ako aj po minulej nedohranej sezóne. Ako hodnotí kouč výkony obce s takmer osemsto obyvateľmi? „Viac-menej to bolo dobré, ale mohli sme mať o pár bodíkov viac. Škoda niektorých remíz. Ale celkovo to hodnotím pozitívne,“ začal na úvod a pokračoval s tým, že s umiestením v tabuľke je spokojný: „Škoda, že na dedinách hrá mužstvo skoro každý týždeň v inom zložení. Vždy niekto vypadne. Potom sa to odráža aj na niektorých výsledkoch.“

Sezónu odštartovali Hričovčania dvomi identickými výsledkami – výhrami 3:0 proti Považskému Chlmcu, respektíve v Zástraní. „Začiatok súťaže sme mali výborný. Keď dáte najskôr tri góly doma, potom aj vonku a žiaden nedostanete, je to super. Taký raketový nástup,“ povedal k vydarenému štartu do súťaže kouč a dodal: „Od toho sa to celé vyvíja. Keď sa vyhráva, chalanov to začne viac baviť.“

Mariána Vydru však mrzia dve domáce remízy - 1:1 s Brodnom a 2:2 s Hlbokým. „Doma sme stratili štyri body, keď sme dvakrát remizovali. Tých zápasov je škoda,“ povedal a k zápasu s Brodnom doplnil: „Po polčase sme vyhrávali 1:0 a potom sme dostali nešťastný odrazený gól. Polčas sme mali vyhrať 3:0 a bol by pokoj. Nepremenili sme šance a skončilo sa to nerozhodne.“

V derby tri góly, penalta a tri červené karty

Zaujímavý zápas odohrali futbalisti Horného Hričova v derby na ihrisku Veľkého Rovného. Vyhrali tam 2:1, pričom hosťujúci brankár Juhás zneškodnil v 88. minúte pokutový kop domácemu Srníčkovi. Následne sa strhla trma-vrma, z čoho vzišli tri červené karty –