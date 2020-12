Šport dostal nôž do chrbta, hovorí tréner Predmiera o situácii s koronavírusom. S pôsobením mužstva je spokojný

FK Predmier sa v tabuľke piatej ligy nachádza na štvrtom mieste.

17. dec 2020 o 16:31 Matej Martinčo

PREDMIER. Futbalisti Predmiera sú tradičným účastníkom piatej ligy, v ktorej pôsobia siedmy rok. V predčasne ukončenej minulej sezóne skončili v tabuľke na štvrtom mieste s päťbodovým mankom na prvé Čierne. Po roku im patrí rovnaké umiestnenie v tabuľke s počtom 22 bodov. Odohrali však o jeden zápas menej ako prvá Turzovka, na ktorú strácajú zverenci Kamila Begáňa šesť bodov. S koučom Predmiera sme sa obhliadli za desiatimi zápasmi, ktoré jeho mužstvo stihlo na jeseň odohrať.

„Výkony boli obstojné. Celkovo sa nám zápasy vydarili. To, čo sme chceli, aby chalani hrali, to prevažne dodržiavali. Celkovo vládne spokojnosť,“ povedal na úvod Kamil Begáň a hneď sa pristavil pri zápasoch, kde jeho mužstvo nebodovalo naplno:

„Herné výpadky sa vyskytli. Zaznamenali sme dve prehry. Jednu krutú, kde sme na zlom teréne dostali veľa gólov. Nemôžem sa vyjadrovať k rozhodcom, ale druhá prehra nebola z ich strany kóšer. Povedal by som, že to bola krutá prehra. Ale mali sme premeniť vypracované šance. Čo sa týka remízy, tá bola zaslúžená. Odohrali sme výborný zápas proti Turzovke. Po ňom sme boli možno sklamaní, pretože sme mali šance na to, aby sme vyhrali,“ vyjadril sa hlavný kouč na margo strát bodov s Gbeľanmi (6:2), Kotešovou (1:0) a Turzovkou (0:0). Na margo umiestnenia v tabuľke poznamenal: „Bodíkov mohlo byť viac, bolo by to príjemnejšie. Ale sme spokojní.“

Zaujímavý vývoj zápasu s Belou

Sezónu odštartovali futbalisti Predmiera výhrou v derby na ihrisku Bytče. Hostia vyhrali 2:0, keď sa gólovo presadili v úvode a závere stretnutia. Skóre zápasu otvoril v štvrtej minúte Samuel Pistovčák a konečnú podobu výsledku dal minútu pred koncom Michal Pobijak.