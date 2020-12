Hral s Dubovským, teraz mu "ide o život" v Bitarovej

Jesennú časť vedúceho mužstva I. triedy ObFZ Žilina sme zhodnotili s trénerom a bývalým brankárom Petrom Holecom.

15. dec 2020 o 15:52 Matej Martinčo

BITAROVÁ. Futbalisti Bitarovej účinkujú v I. triede ObFZ Žilina štvrtú sezónu. Už v minulom ročníku to mali výborne rozohrané, keď pred zrušením súťaže figurovali na prvom mieste. Na čele tabuľky sú aj po predčasne ukončenej jesennej časti sezóny 2020/2021. Za odohranými jedenástimi kolami sme spätne obzreli s trénerom TJ Družstevník Bitarová Petrom Holecom.

V rozsiahlom článku s Petrom Holecom sa dozviete: Ako sa hrá jeho mužstvu na menších ihriskách Prečo ide podľa neho v niektorých zápasoch o zdravie a čo s tým plánuje robiť Čo ho na dedinskom futbale desí Čo povedal na adresu 38-ročného najlepšieho strelca mužstva Michala Németha Poodhalil, ako by mohla byť súťaž vyhodnotená v prípade jej nedokončenia S akými slávnymi futbalovými menami behal po jednom ihrisku Či to už od detstva ťahalo jeho synov do brány Čo povedal na adresu staršieho syna Filipa, ktorý je športovým riaditeľom Senice Pred zápasom s akým mužstvom v Európskej lige vyšiel Dominikovi pozitívny test na koronavírus a znemožnil mu tak nastúpiť v bráne Sparty Praha

„V momentálnej situácii je špecifické hodnotiť futbal a súťaže ako také. Bohužiaľ, pandemická situácia je taká, aká je. Na futbal to má nemalý vplyv. Aj minulý rok sme boli po jeseni prví a súťaž sa zrušila. Musíme to rešpektovať,“ začal hodnotiť jeseň Peter Holec a pokračoval: „Som rád, že ideme v dobrom trende a nadviazali sme na výkony z minulého roka. Mužstvo má skúsenosti a kvalitu, aby v súťaži dominovalo. Znovu sme sa však dostali do rovnakého štádia. Uvidíme, ako sa situácia bude ďalej vyvíjať.“

Tréner Bitarovej naznačil, že má informácie, že by to so súťažou nemalo dopadnúť tak, ako minulý rok. „Dúfam, že súťaž dohráme a na ihrisku dokážeme, že sme právom na popredných priečkach. Chcel som, aby sme mali konsolidované mužstvo a bojovali o prvé miesto,“ povedal a nezabudol sa poďakovať všetkým hráčom a ľuďom v Bitarovej: „Klub nám vytvára výborné podmienky. Od prezidenta klubu pána Martiníka cez starostu obce pána Drdáka a všetkých ľudí, ktorí sa starajú o zázemie. Myslím si, že výsledky sú slušné. Snáď to nerobíme úplne zle.“

Súperi sa chcú proti nim ukázať

Futbalisti obce s takmer osemsto obyvateľmi vedú tabuľku s päťbodovým náskokom pred béčkom Bánovej. Trénera Petra Holeca sme sa opýtali, čo hovorí na umiestenie svojho celku. Jeho odpoveď bola nasledovná: „Ja nie som nikdy spokojný. Veci beriem reálne, celý život pôsobím vo futbale.