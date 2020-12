Milan Ladiver: Našim hráčom najviac chýba kreativita. Chceme ich viesť aby boli úspešní v živote

Milan Ladiver je majstrom sveta v hokejbale, ale má bohaté skúsenosti aj z ľadového hokeja. Titul svetového šampióna získal v roku 2013 v Kanade. Ako hovorí, to bolo dávno a dnes pracuje ako regionálny rozvojový manažér pri príprave športovej hokejovej akadémie a súčasne ako konateľ žilinského mládežníckeho hokejového klubu.

6. dec 2020

Čo je podstatou športovej hokejovej akadémie?

- Je to ucelený systém výchovy, vzdelávania a prípravy, aby sme z nich vychovali kvalitných ľudí. Nie je to len o športe, ale pozeráme na prepojenie šport – škola – vzdelanie, tak aby sme dokázali mladým ľudom dať smer a možnosť uplatnenia nielen v športe ale aj v reálnom živote.

Z čoho pramení potreba vzniku takéhoto konceptu?

- Momentálne sa športové kluby zaoberajú výchovou hráčov pre reprezentácie. V hokeji je to však najviac možno 1 % hráčov. Čo však s tými 99 %, do ktorých sa investoval čas, energia a zdroje? Na to, čo sa s nimi stane, sa nepozeral nikto. My preto tento systém navrhujeme tak, aby hráči dostali špičkové podmienky, porovnateľné so zahraničím. Zároveň však tak, aby dostali aj kvalitné vzdelanie. V ktorej inej oblasti kvality života sa deti a mládež denno denne musia vyrovnať s určitým "tlakom" v hre a na tréningu, kde sú nútení medzi sebou komunikovať aby boli všetci úspešní, kde sú nútení medzi sebou spolupracovať aby boli všetci úspešní, kde sa učia dodržiavať pravidlá hry a rešpektu, tolerancie a fair play. Šport nám dáva takmer neobmedzené možnosti ovplyvniť celkovú výchovu detí a mládeže, spojte to so vzdelaním a máte pripravené generácie, ktoré sú odolné voči hociakým spoločenským výkyvom a sú schopní zaradenia do ktoréhokoľvek zamestnania a pracovnej pozície. Spoločenská povinnosť je pripraviť pre deti a mládež podmienky a viesť ich k lepším zajtrajškom. Bez infraštruktúry sa nepohneme z miesta.

Od akého veku začínate s deťmi pracovať?

- Naše projekty začínajú už na úrovni prvého ročníka ZŠ, kedy sa čoraz viac presadzuje iniciatíva, aby deti športovali. Aby v lete robili letné športy a v zime zase zimné športy. Nehovoríme pri nich o hokeji, ale bavíme sa o rôznych športových aktivitách a o športovej príprave. Aj hokejista totiž potrebuje vedieť hrať futbal, ovládať gymnastiku, či vedieť plávať. Potrebuje mať všeobecné pohybové zručnosti. Aby dieťa v neskoršom veku nebolo limitované tým, čo sa nenaučilo v mladšom veku. To je tá základná úroveň. Po nej nasledujú rozvojové programy na úrovni druhého stupňa ZŠ. A tretia úroveň je samotná športová hokejová akadémia, ktorá má vzniknúť. Záverečným stupeň je prepojenie na štúdium na vysokej škole v spojitosti so športom.

Poďme úplne od základov. Čo prvé treba urobiť, aby akadémia mohla začať svoju činnosť?

- Treba vybudovať športovú infraštruktúru, ktorá bude prepojená na stredné školy a športové gymnáziá. V nej talentovaná mládež dostane profesionálne podmienky. Prispôsobený bude vzdelávací, osobnostný, tréningový, stravovací, regeneračný, aj výchovný proces. Tak, aby sa rodičia a deti nedostali na hranu rozhodovania po skončení 9.ročníka, či sa musia venovať športu alebo vzdelaniu. To je podstatné, takto to funguje v zahraničí. Samozrejme, je tam aj myšlienka prepojenia na vysoké školstvo, kde by mal fungovať systém jednotlivých univerzitných líg tak, aby sa mladí ľudia nemuseli rozhodovať, či sa budú venovať športu alebo škole. Aby nemuseli zanechať štúdium, ale aby to bolo prirodzene prepojené. Do prípravy a rastu mladého športovca totiž vstupuje veľmi strašne veľa faktorov. Môže prísť zranenie a vtedy mladému človeku výrazne chýba vzdelanie, aby mal šancu uplatniť sa v živote. Samozrejme, pri športe získal veľa iných zručností, prácu v kolektíve a podobne, ale to nestačí... Preto existuje spoločenská objednávka, aby sme vychovávali nielen kvalitných športovcov, ale aj kvalitných a vzdelaných ľudí. To je tá hlavná myšlienka športovej akadémie.

Vznikne v akadémii len infraštruktúra súvisiaca s hokejom?

- Samozrejme Záleží od jednotlivých samospráv, do akých veľkých projektov sa vzhľadom na financie pustia. V niektorých krajoch je to už prepojené aj na iné športy. Športoviská sa dajú prepojiť, môžu vzniknúť gymnastické telocvične, haly pre halové športy, plavecké bazény. Musia tam byť prispôsobené priestory na teoretickú výučbu a regeneráciu. Mali by vyrásť lokálne strediská, ktoré začnú vychovávať športovcov.

Je to však prioritne projekt Slovenského zväzu ľadového hokeja?

- Áno, SZĽH začal celú diskusiu. Financovanie však bude viaczdrojové. Prioritne pôjde o peniaze, ktoré dostanú samosprávne kraje, pretože tie sú zriaďovateľmi stredných škôl. Mimo Trenčianskeho kraja majú vyčlenených dohromady 14 miliónov eur, ktoré sa musia vyčerpať najneskôr do konca roku 2023. Takže každý kraj dostane 2 milióny eur. Fond na podporu športu môže poskytnúť ďalšie prostriedky cez projekty. Zdroje sa postupne akumulujú do takej výšky, aby akadémie mohla byť vystavané.

Môžu do projektu vstúpiť aj iné športy, prípadne iný lokálni partneri?

- Samozrejme, je to aj o spolupráci s ďalšími subjektami. Bavíme sa o prepájaní a sieťovaní. Aby infraštruktúra žila a bola prevádzkyschopná. Vstupujú do toho investori, tretí sektor, neziskoví sektor. Pokiaľ ľudia chcú spolupracovať, tak sú tieto myšlienky natoľko silné, že je jedno, kto je „pri moci“. Každý dnes totiž vidí problém v pasivite detí a v úrovni výchovy a vzdelávania. Je tam veľká spoločenská objednávka, takže to prelamuje ľady a organizácie chcú spolupracovať a investovať a do projektu.

V akom štádiu je projekt v Žilinskom kraji?

- Vo fáze vizualizácie, projektovania. Už máme vytipované priestory, kde by mohla akadémia vzniknúť a uskutočnili s aj rokovania o pozemkoch.