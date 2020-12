Peter Fiabáne: Po dvoch rokoch sa podarilo naplniť tretinu Plánu ZA

Za neúspech považujestav verejného priestoru a nevysporiadanie vzťahov s Georgom Trabelssiem.

3. dec 2020 o 13:08 TASR

ŽILINA. Po dvojročnom pôsobení Petra Fiabáne na poste primátora Žiliny sa podarilo naplniť 33 percent zo 183 projektov Plánu ZA, ktorý predstavil pred komunálnymi voľbami v roku 2018.

Žilinský primátor doplnil, že rozpracovaných je 43 percent projektov a zatiaľ nerealizovaných je 24 percent projektov.

Prečítajte si tiež FOTO: Zámok Kunerad je pod dočasnou strechou. Nová nebude červená Čítajte

"Základné nastavenie úradu je dnes také, že neexistuje téma, ktorú by sme neriešili. Týka sa to aj komplikovaných verejných obstarávaní, správy verejného priestoru. Týka sa to výziev, ako je elektronizácia a digitalizácia, strategický rozvoj mesta, urbanizmus, kvalita a fungovanie mestských spoločností. A to je práca, ktorú väčšinou nevidieť," podotkol žilinský primátor.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Za najväčší úspech považujem zriadenie Útvaru hlavného architekta, prípravu Podniku služieb, navýšenie počtu príslušníkov mestskej polície a hokejový klub v rukách súkromného majiteľa. Za neúspech považujem, že ideme veľmi pomaly v tom, čo chceme robiť. To znamená stav verejného priestoru a nevysporiadanie vzťahov s Georgom Trabelssiem," povedal Fiabáne.

Žilina by mala byť na konci jeho volebného obdobia moderným a otvoreným mestom. "Chceme pokračovať v Pláne ZA a vytvoriť mobilné a zelené mesto, ktoré bude bezpečné, starostlivé, vzdelané, aktívne, kultúrne a sebavedomé," dodal Fiabáne.