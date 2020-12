Máme veľmi dobré mužstvo s obrovským potenciálom. Len sme to neukázali v zápasoch

S kapitánom Višňového a dvojnásobným majstrom v drese MŠK Žilina Martinom Minarčíkom sme zhodnotili jesennú časť tradičného účastníka piatej ligy.

3. dec 2020 o 11:04 Matej Martinčo

VIŠŇOVÉ. Futbalisti Višňového figurujú po predčasne ukončenej jesennej časti piatej ligy až na deviatom mieste so ziskom trinástich bodov. V porovnaní s minulou jeseňou sú na tom horšie o štyri miesta a desať bodov. Aj keď je potrebné povedať, že odohrali o dva zápasy menej ako vlani. O celkové hodnotenie doterajšieho priebehu ročníka 2020/2021 sa s nami podelil kapitán Višňového Martin Minarčík.

„Zhodnotil by som to na dve časti. Začali sme pohárovým zápasom so Stráňavami, ktorý sme zvládli a postúpili do druhého kola. Potom prišla súťaž, kde sme prvé tri zápasy vyhrali. Všetko vyzeralo super. Boli sme dobre naladení, aj výkony boli adekvátne,“ vrátil sa k výbornému štartu do sezóny a zároveň dodal, kde sa to podľa neho naštrbilo: „V druhom kole Slovenského pohára sme dostali silný Liptovský Mikuláš. Síce sme prehrali 1:5, ale zápas sme odohrali so cťou. Od tohto duelu akoby sa to zlomilo. Prišla na nás výsledková aj herná kríza. Trvalo to až do posledného zápasu, nevedeli sme sa z toho dostať. Vyhrali sme už len jeden duel. Jesennú časť hodnotím skôr neúspešne, pretože podľa môjho názoru máme veľmi dobré mužstvo s obrovským potenciálom. Len sme to neukázali v zápasoch.“

Podľa názoru skúseného obrancu neodohrali Višňovčania stretnutia, v ktorých by ich súperi prehrali. „Myslím si, že vo väčšine duelov sme boli lepším mužstvom, ale hrá sa na góly a výsledky. Tie sme, žiaľbohu, nemali dobré. Možno je to aj tým, že prišli mladí chalani, ktorí nemajú veľa skúseností. Pár hráčov máme starších, inak sme mladé mužstvo. Chce to čas a myslím si, že na jar uvidíme iné Višňové ako na jeseň,“ dodal kapitán tímu. Spokojnosť s deviatym miestom v tabuľke teda určite nepanuje. „Nezodpovedá to kvalite višňovského mužstva. Mali sme iné ciele a ja verím, že na jar to bude o niečom inom a posunieme sa v tabuľke oveľa vyššie. Na miesta, kde by sme chceli a kde aj patríme,“ doplnil.

Výborný štart, potom trápenie