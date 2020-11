Kvapka krvi má v dnešnej dobe cenu života

V súčasnosti je nedostatok krvnej skupiny A a všetkých Rh negatívnych skupín.

27. nov 2020 o 14:39

Počas koronakrízy značne klesol počet darcov krvi, nemocnice ju však pre svojich pacientov neustále potrebujú. Aj preto má tohtoročná akcia Kvapka krvi oveľa väčší význam ako predchádzajúce ročníky.

Jej cieľom je vyzvať čo najviac ľudí, aby prišli od 30. novembra do 15. decembra 2020 darovať najvzácnejšiu tekutinu do Národnej transfúznej služby (NTS) v Žiline.

„Akciu som začal organizovať pred ôsmimi rokmi, aby som upozornil na dôležitosť darovania krvi a k tomuto aktu povzbudil aj ostatných, hlavne prvodarcov. Každá kvapka je veľmi dôležitá. Spoločnými silami sa nám určite podarí naplniť slová ,Rob dobro a dobro sa ti vráti´. Darovanie krvi je skutočným ,darom života´, ktorý môže zdravý človek poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok,“ vysvetlil organizátor akcie Ľubomír Sečkár.

„Myslime všetci na to, že možno my, alebo naše deti, budeme zajtra potrebovať darovanú krv. Veď všetkým nám ide o to, aby sme pomohli ľuďom, ktorí túto pomoc nevyhnutne potrebujú,“ doplnil Ľubomír Sečkár.

Špeciálna príprava na odber krvi nie je potrebná, deň pred odberom by však darca nemal robiť fyzicky náročnú činnosť, mal by dodržiavať pitný režim a jesť ľahkú stravu. Počas odberu je nevyhnutné dodržiavať preventívne a ochranné opatrenia súvisiace so súčasnou pandémiou.

Darcovia sa musia na odber dopredu telefonicky objednať na NTS Žilina, číslo 041/700 11 83.