MATOVIČ: Ak sa škola chce otvoriť, musí zabezpečiť pravidelné pretestovanie žiakov, učiteľov aj rodičov

Otvoriť by sa mohli od 7. decembra.

25. nov 2020 o 19:17 SITA

Uviedol to po rokovaní Ústredného krízového štábu predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO). Na starosti to bude mať minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gr”hling spolu so zástupcami samospráv. V prípade, že sa ministrovi podarí vytvoriť plán, školy by sa mohli otvoriť 7. decembra.