Traja turisti zablúdili v Malej Fatre

Stratení turisti neutrpeli zranenia.

25. nov 2020 o 8:08 Branislav Koscelník

TERCHOVÁ. Strateným turistom včera v podvečerných hodinách pomáhali záchranári z Horskej záchrannej služby. Pri schádzaní z Osnice smerom na Strungový príslop zablúdili a v teréne náročnom na orientáciu neboli schopní nájsť turisticky značený chodník a pokračovať v ceste.

Podľa informácií Horskej záchrannej služby, trojicu turistov odišli do terénu hľadať štyria profesionálni horskí záchranári, ktorí sa rozdelili na dve skupiny. Jedna postupovala cez Strungový príslop, druhá skupina išla cez sedlo Medziholie.

"Turistov sa im za pomoci zvukovej a svetelnej signalizácie podarilo lokalizovať tesne pod Osnicou, vo svahoch smerom do Bystričky. Keďže zablúdení boli bez zranení, záchranári ich v teréne sprevádzali späť do Strungového príslopu, odkiaľ pokračovali až k terénnemu vozidlu, ktorým boli transportovaní do Lučivnej. Odtiaľ na vlastnú žiadosť pokračovali samostatne," opísali priebeh pátracej akcie horskí záchranári.