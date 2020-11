Chcete sa dať otestovať? V Žiline otvorili odberové miesto

Testuje sa na Moyzesovej ulici v Žiline.

16. nov 2020 o 8:39 Branislav Koscelník

ŽILINA. Od dnes funguje v Žiline odberové miesto pre antigénové testovanie v okrese Žilina. Záujemcovia o otestovanie môžu prísť na žilinský Územný spolok Slovenského červeného kríža na Moyzesovu ulicu 38.

Odbery sa robia každý deň od pondelka do soboty od 9:00 do 13:00 a od 13:30 do 17:30 hodiny. Počas štátnych sviatkov sa testovať nebude.

„Odberové miesto je určené len pre peších chodcov, autami prosím nevstupujte do dvora, parkovať môžete na ulici pred budovou - treba rešpektovať parkovací poriadok mesta Žilina,“ upozorňuje SČK na sociálnej sieti.

Samotný odber a testovanie vykonávajú zdravotnícki pracovníci. Potrebné je pri sebe mať občiansky preukaz, alebo pas.

„Dodržujte prosím pokyny pracovníkov a orientačných tabúľ - dvojmetrové odstupy, rúškami prekryté ústa aj nos, vo vyhradenom mieste si vyčistite nos (vysmrkajte) a odkašlite si, pred registráciou použite dezinfekciu rúk. V prípade, ak sa v niektorom dni budú tvoriť rady, prosíme o trpezlivosť,“ vyzvali organizátori testovania v Žiline.