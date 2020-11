Mesačne odohrá dvesto až tristo zápasov. V hre FIFA je najlepší na Slovensku a 85. vo svetovom rebríčku

Rozprávali sme sa s Timotejom Starinským.

15. nov 2020 o 14:22 Matej Martinčo

V ROZHOVORE S NAJLEPŠÍM HRÁČOM FIFA NA SLOVENSKU SA DOZVIETE: - ČI AKO BÝVALÝ ČLEN AKADÉMIE MŠK SLEDUJE DIANIE OKOLO ŽILINY - AKÉ JE JEHO NAJOBĽÚBENEJŠIE FUTBALOVÉ MUŽSTVO - KEDY SA ZAČALO SPOJENIE TIMOTEJ STARINSKÝ A VIDEOHRY - AKÚ PREZÝVKU MÁ VO VIRTUÁLNOM SVETE - AKO SI SPOMÍNA NA SVOJE ZAČIATKY - ČO VŠETKO OBNÁŠA BYŤ HRÁČOM FIFA - AKÝ JE JEHO NAJVÄČŠÍ ÚSPECH - AKO SA NA E-ŠPORTY POZERAJÚ NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ

Máte 22 rokov, prešli ste si akadémiou MŠK Žilina, ale profesionálny futbal už nehrávate. Prečo?

- Mal som jedno ochorenie, s ktorým som chvíľočku bojoval v tom veku, keď som končil. Potom už bolo pre mňa neskoro na návrat. Úprimne povedané, nebavilo by ma niekde hrať len tak.

Okrem Žiliny ste pôsobili aj v Bánovej. Ako by ste zhodnotili vašu hráčsku kariéru?

- Zhodnotil by som ju asi tak, že som ju bral ako motiváciu. Bánovú som bral skôr ako šancu ukázať sa, že na to mám, aby som sa mohol vrátiť naspäť do Žiliny.

Väčšina vašich rovesníkov hráva za A mužstvo Žiliny. Aj ste si niekedy pomysleli na to, že ste teraz mohli byť na ihrisku medzi nimi?

- Určite áno. Doslova na to myslím každý deň. Aj nedávno som nad tým premýšľal. Mrzí ma to. Je zaujímavé pomyslieť na to, aké by to bolo, keby som bol na ich mieste. Ale, bohužiaľ, taký je futbal.

Ako bývalý člen akadémie sledujete dianie okolo MŠK Žilina?

- Jasné, sledujem. Keď sa ešte dalo chodiť na futbal, tak som občas išiel, pretože, ako ste spomínali, mám tam veľa kamarátov a známych.

Ako hodnotíte doterajšie pôsobenie šošonov v sezóne 2020/2021?

- Na to, aké majú mladučké mužstvo, hrajú veľmi dobre. Páči sa mi ich hra. Celková filozofia klubu mi je sympatická. Držím im palce.