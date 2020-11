Karina Holešová: Našla som silu meniť veci okolo seba

Je najmladšou starostkou na Slovensku. Okrem toho je však aj tanečníčkou, pedagogičkou, trénerkou a matkou. Ako sa to dá skĺbiť? V akej role vidí sama seba v budúcnosti? O tom sme sa zhovárali s Karin Holešovou z Hlbokého nad Váhom.

15. nov 2020 o 9:28 Michal Filek

Ste rodená Hlbočanka?

Moji rodičia pochádzajú z Hlbokého a aj ja od malička žijem tu. Mama bola učiteľka, pracovala v Bytči, takže som základnú školu absolvovala tam, a potom aj gymnázium.

Kedy ste v sebe objavili nadanie a vášeň pre tanec?

Moje prvé stretnutie s tancom bolo na základnej škole, keď ma mama prihlásila na tanečný krúžok. Pani učiteľka s nami nacvičovala rôzne tance a choreografie. Veľmi ma to bavilo a tak, keď som mala 7 rokov, prihlásila ma mama do Základnej umeleckej školy. Tam som začala tancovať pod vedením pani učiteľky Márie Zagatovej. To bola v tom čase dosť známa ikona umeleckej scény.

Je to tá slávna učiteľka tanca, čo o nej spieva Pavol Hammel?

Áno, to je ona. Je to Žilinčanka a učila vtedy aj v Bytči. Mňa viedla do 14 rokov. Okrem toho, že všetky deti učila to, čo sme mali prebrať v rámci vyučovania, mala vytipovaných niekoľkých žiakov, ktorých viedla k spoločenskému tancu. Toto som robila počas celej ZUŠ. Spoločenským tancom som sa venovala aj súťažne a zamilovala som sa do toho. Veľmi ma to bavilo.

To ale netrvalo dlho.

Keď som vychodila ZUŠ, tak sa bohužiaľ na druhom stupni už nedalo pokračovať v spoločenskom tanci. Preto som si hľadala svoje miesto, uplatnenie a vtedy ma to zaviedlo k folklóru. Išla som na konkurz do Rozsutca, v ktorom som potom tancovala 11 rokov. Popri tom som začala po strednej škole učiť na ZUŠ, takže zo žiaka sa stal učiteľ. Trošku neskôr som začala študovať aj na VŠMU. Teraz dokončujem bakalársky ročník. Medzitým som ale vyštudovala právo.