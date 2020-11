Peter Zánický hodnotí Saganovu sezónu: V budúcnosti si bude brúsiť zuby na cyklámenový dres

Cyklistická hviezda Peter Sagan má za sebou špecifický rok. O jeho netradičnej sezóne sme sa rozprávali s jeho trénerom z mládežníckych čias Petrom Zánickým.

12. nov 2020 o 16:00 Matej Martinčo

Na začiatok zhrnul atypickú sezónu, v ktorej Sagan absolvoval dva preteky Grand Tour: „Začínalo sa neskôr. Peter si dal náročný dvojblok Tour de France – Giro d´Italia. Medzi týmito najväčšími pretekmi sveta bol dvanásť dní rozdiel. Považoval som to za šialené rozhodnutie. Peter to zvládol so cťou. Bolo vidieť, že v polovici Tour de France nebol v top forme."

„Nedá sa absolvovať tieto preteky tak, aby získal oba dresy v bodovacej súťaži. Je to trošku smola. Môžeme to považovať za neúspech, že nezískal zelený ani cyklámenový dres,“ povedal Zánický a pokračoval: „Na druhej strane, víťazstvo, ktoré si vybojoval na Giro, bolo jedno z najveľkolepejších. Bol veľmi silný v úniku. Ja ho radím do top päťky jeho víťazstiev. Ukázal, že s ním treba stále počítať. Povedal by som, že týmto víťazstvom sezónu trošku zachránil.“

V polovici marca absolvoval trojnásobný majster sveta preteky Paríž – Nice a potom sa súťažne dostal na cesty až o päť mesiacov neskôr. Pre pretekárov to bolo náročné obdobie, čo si uvedomuje aj Zánický: „Peter nemal pôvodne na pretekoch Paríž – Nice ani štartovať. V Taliansku sa však preteky zrušili a tak išiel do Francúzska. Mal smolu, že žije v Monaku a tam bol v tom čase lockdown.