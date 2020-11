Žilina sa na štyri roky zmení na stavenisko. Štartuje významná rekonštrukcia železničného uzla

Jeden z najväčších investičných projektov ŽSR bude stáť takmer 324 miliónov eur bez DPH.

12. nov 2020 o 13:50 SITA

ŽILINA. Centrum Žiliny, ale i okolie krajského mesta od Strážova až po Vrútky sa v najbližších štyroch rokoch zmení na stavenisko. Železnice Slovenskej republiky za 323 miliónov eur zmodernizujú celý žilinský železničný uzol, nástupištia i zastávky na trase. Prvé stavebné práce na viac ako 14-kilometrovom úseku železnice by sa mali začať už čoskoro.



Rekonštrukcia železničného uzla je pre žilinský región popri diaľničnom tuneli Višňové a prebiehajúcej výstavbe diaľnice D3 tretím významným projektom. Po dnešnom podpise zmluvy na rekonštrukciu železničného uzla Žilina to vyhlásil minister dopravy Andrej Doležal.



"Celé desaťročia boli železnice na Slovensku investične zanedbávané. Ak však chceme ľudí presvedčiť, aby presadli z áut do vlakov, musíme investovať. Dnes sa nám núka jedinečná príležitosť zmeniť stav železníc aj vďaka Fondu obnovy,“ povedal Doležal.

Generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila považuje žilinský uzol za jedno z dopravných sŕdc železničnej infraštruktúry na Slovensku.

"Táto zmluva otvára nový priestor pre veľkú modernizáciu infraštruktúry v Žiline, ktorá je nielen cestnou križovatkou, ale aj križovatkou dvoch významných železničných koridorov. Preto je mimoriadne dôležité, že začneme s komplexnou rekonštrukciou tohto významného uzla, ktorým sa aj zavŕšia práce na zrýchľovaní tratí v koridore od Bratislavy do Žiliny," uviedol Havrila.



Ako ďalej Havrila poznamenal, stavebné práce by mali trvať 48 mesiacov, pričom stavenisko plánujú dodávateľovi odovzdať na rozhraní novembra a decembra. Stavba má dĺžku 14 kilometrov v smere z východu na západ a 2,3 kilometra v smere zo severu na juh.



