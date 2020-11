Herec žilinského divadla Boris Zachar: Je fascinujúce byť každý večer niekym iným

Rozhovor zo zákulisia Mestského divadla v Žiline.

14. nov 2020 o 6:04 Zuzana Palenčíková

Aká bola tvoja cesta k hereckému povolaniu? Vždy si chcel byť hercom?

- Dá sa povedať, že k herectvu a divadlu som sa dostal náhodou až počas vysokoškolského štúdia v Bratislave, kde som študoval Elektrotechniku po absolvovaní Gymnázia v Ružomberku. Doslova na ulici ma oslovila pani Nina Zemanová, vedúca Bieleho Divadla, či by som to neprišiel k nim skúsiť, že som na to dobrý typ. Slovo dalo slovo a po ukončení prvého – najťažšieho skúšobného obdobia na Elektrofakulte som tam teda zašiel a bolo to. Postupne ma to úplne pohltilo. Po dvoch rokoch pôsobenia v Bielom divadle som sa pridal k ľuďom, ktorí sa pripravovali na prijímačky na VŠMU a musel som urobiť veľké rozhodnutie – ukončiť štúdium na fakulte, a tak ísť na talentové skúšky na VŠMU (vtedy sa to inak nedalo). Našťastie to vyšlo a prijali ma na prvýkrát, lebo neviem, či by som to išiel skúšať znovu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Herectvo je náročné povolanie. Každý večer sa musíš vciťovať do inej postavy. Opakovane prežívať množstvo emócií a príbehov. Má to vplyv aj na tvoj osobný život?

– Je to naozaj náročné, skoro každý večer byť niekým iným, vžívať sa do inej postavy, ale práve to je podľa mňa na našej práci to fascinujúce a príťažlivé. Môžeme byť každý večer niekým iným, prežiť si život niekoho iného, na okamih sa odpútať od seba samého. Do istej miery to dokáže človeka aj ovplyvniť, najmä v procese tvorby postavy. Samozrejme, len do takej miery, ako si to každý dokáže pripustiť, ako dokáže pracovať so svojou psychikou, ako sa s tým dokáže vnútorne vyrovnať a oddeliť svoj život od života postavy. Je dosť dôležité, pozrieť sa na postavu z nadhľadu, s humorom, či s dostatočným odstupom.

Súvisiaci článok Kristína Sihelská: Divadlo má moc liečiť a pomáhať Čítajte

Do umeleckého súboru Mestského divadla Žilina si nastúpil v roku 2004, a to do postavy Diabol v muzikáli Na skle maľované. Ako si spomínaš na svoje začiatky tu v divadle?

- Do vtedajšieho umeleckého súboru, ktorý sa ešte len formoval – zväčša ho tvorili členovia súboru Maják (pozn. Divadlo Maják bolo pôvodne amatérske divadlo, ktoré v Žiline pôsobilo od roku 1980, a ktoré sa profesionalizovalo v roku 1990.), som prišiel na podnet Antona Šulíka, ktorý bol mojím ročníkovým režisérom na VŠMU. Bol som vtedy na voľnej nohe, po 10-ročnom angažmáne v trnavskom divadle a krátkom pôsobení v Prešporskom divadle, a tak som to prijal ako zaujímavú ponuku aj z toho dôvodu, že budem bližšie k môjmu rodnému Liptovu. Myslím, že to bola veľmi dobrá skúsenosť – jedna veľká euforická jazda s týmto nakoniec divácky veľmi úspešným predstavením.

Prachy! (zdroj: Róbert Tappert)

Aký máš vzťah k muzikálu?

- Určite si rád pozriem dobrý muzikál, žiaľ, v našich pomeroch sa to nie vždy darí, aj keď česť výnimkám. Teraz je to skôr už len z pozície diváka, pretože naše divadlo pod umeleckým vedením Eda Kudláča sa uberá úplne inou cestou. Cestou novej odvážnej dramaturgie v inscenovaní predovšetkým súčasnej dramatiky.

Keby si mal Mestské divadlo charakterizovať len tromi slovami, aké by si zvolil?

- Progresívnosť, odvaha, energia.

Čím je toto divadlo podľa teba špecifické v porovnaní s inými divadlami na Slovensku?

- V porovnaní s inými „kamennými“ divadlami je Mestské divadlo Žilina špecifické hlavne svojou odvážnou dramaturgiou, chuťou experimentovať a hľadať. Dáva sa tu príležitosť hlavne súčasným autorom, aj mladým režisérom a ich inscenačným tímom.

Aké inscenácie, v ktorých si účinkoval, ti najviac utkveli v pamäti?

- Z inscenácií, v ktorých som účinkoval, by som vybral: Na skle maľované, Cigáni idú do neba, Mobil, Podzemné blues, Žena z minulosti, Opití, Triky, fet a makači a Prachy!.

Žena z minulosti (s Janou Oľhovou) (zdroj: Braňo Konečný)

Aké postavy zo súčasného repertoáru hráš najradšej a čím ťa oslovujú?

- Zo súčasného repertoáru by som asi vybral postavu Marka z Vyrypajevovej hry Opití, pre jeho nekompromisnú odvahu a vieru, aj keď v nadnesenom stave opitosti, vykričať svetu to, čo si myslí, pretože v tom okamihu hovorí zaňho Boh. Dotýka sa „absolútnej pravdy“ a jeho absolútne presvedčenie je v tom momente nespochybniteľné. Ďalej si s chuťou veľmi rád zahrám postavu Sergia z hry Triky, fet a makači, kde sa partička neskutočných „týpkov“ odhodlá uskutočniť jednu „mega akciu“, kde najdôležitejšiu úlohu zohráva súdržnosť, priateľstvo a vzájomná dôvera.

Súvisiaci článok Iveta Pagáčová: Divadlo už nie je o pretváraní a veľkých gestách Čítajte

Aký je tvoj najobľúbenejší titul v Mestskom divadle Žilina, ktorý by si diváci určite nemali nechať ujsť?

- Takýchto inscenácií je v repertoári nášho divadla určite viac. Ja by som odporučil našim divákom, aby si pozreli inscenáciu hry od R. Schimmelpfenniga Deň, keď som ja už viac nebol ja, inscenáciu Prachy! a určite Triky, fet a makači.