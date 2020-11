Žilinský útočník Koyš: Nič iné ako postup do extraligy neberieme

Mesiac pred sezónou 2020/2021 podpísal Patrik Koyš zmluvu s prvoligovou Žilinou. S čerstvo dvadsaťpäťročným útočníkom sme sa rozprávali na viacero tém.

10. nov 2020 o 14:30 Matej Martinčo

Nedávno ste oslávili 25 rokov. Ako by ste zhodnotili svoju doterajšiu hokejovú kariéru?

- Mohlo to byť aj lepšie, keďže v 21 rokoch som mal výbornú sezónu v extralige. Predtým som získal bronzovú medailu s dvadsiatkou. Všetko vyzeralo super. Bolo to na správnej ceste, ale nasledujúce dva roky sa mi stali až štyri vážnejšie zranenia. Bol som dosť času mimo ľadu. Človeka to pribrzdí vo vývoji. Toto bude moja prvá sezóna mimo extraligy a pokus o reštartovanie samého seba. Zostávam pozitívny, malo to tak byť. Verím, že sa hokejom dostanem niekde ďalej.

Na Slovensku ste v rámci extraligy pôsobili vo viacerých kluboch, najviac vám však vyšlo pôsobenie v Martine v sezóne 2015/2016 (46 bodov) a štvrté miesto. Zaspomínate si ešte niekedy na vaše pôsobenie v Turci?

- Určite áno. Bol to najkrajší seniorský rok. Budem si ho pamätať do konca života. Bol to super ročník, nie preto, že sa mne darilo, ale celkovo kvôli partii. Po dlhých rokoch sme spravili veľký úspech pre martinský hokej.

V tom čase boli Žilina aj Martin extraligové mužstvá. Nechýbali tak vybičované derby zápasy. Ako sa vám hralo v takýchto dueloch?

- Derby zápasy má podľa mňa každý rád. Bolo tam cítiť napätie, bývali plné štadióny. Sú to jednoducho najlepšie zápasy. Či je to vo futbale alebo v hokeji, derby je derby.

V rámci najvyššej slovenskej súťaže ste odohrali 281 zápasov a nazbierali 134 bodov. Ste spokojný s touto bilanciou?

- Niektoré sezóny boli lepšie, iné horšie. Nepozerám sa na to z pohľadu štatistík. Určite to mohlo byť lepšie, ale neprikladám extrémnu váhu tomu, koľko mám bodov.

Pred touto sezónou ste podpísali zmluvu s prvoligovou Žilinou. Prečo ste sa rozhodli pre klub spod Dubňa?