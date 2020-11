Zážitok z testovania. Na Budatínsky hrad prichádzajú rodiny i turisti

Výstavu Slovanské hradisko na Veľkom vrchu dočasne vysťahovali.

7. nov 2020 o 13:11 Branislav Koscelník

BUDATÍN. Upravený park so vzácnymi drevinami, ktorý hrá jesennými farbami a po čase konečne nádherné slnečné počasie. Budatínsky hrad si na testovanie vybrali nielen obyvatelia Budatína.

Na odbery do hospodárskej budovy historického objektu prichádzajú rodiny s deťmi z okolia, ale aj turisti, ktorí si testovací deň spojili s návštevou areálu hradu z 13. storočia a z ceremónie testovania urobili príjemnejší zážitok.

Ústretový personál

Mladý pár s malým dievčatkom si užíva slnečnú jeseň na lavičke v parku. Tešia sa, že odber majú za sebou s negatívnym výsledkom.

„Vojak bol veľmi milý, ochotný, zobral najskôr na pretestovanie mňa, zatiaľ priateľ počkal s dcérkou a potom sme sa prestriedali. Sme zo Žiliny, ale prišli sme tu práve preto, aby sme sa s malou zahrali v parku a zároveň dali urobiť testy,“ vysvetľuje mladá mamička.

Za sebou to má aj starší pár, ktorý ešte čakal na výsledky testovania. Bývajú v blízkosti historického areálu s parkom. „Do parku to máme na skok, chodíme tu s vnúčatami. Je to veľmi príjemné miesto na testovanie,“ rozhovorila sa Jarmila Marišinová.

„Je tu milý personál. Vojaci nás zavolali dopredu, aby sme nemuseli čakať, pretože manžel sa pohybuje na elektrickom vozíku. Je z Bavorska, kde má trvalý pobyt a v Budatíne má prechodný pobyt. Teraz, keď sme na dôchodku, pol roka žijeme v Nemecku, pol roka na Slovensku,“ prezrádza.

Výstavu vysťahovali

Testovanie sa robí v hospodárskej budove Budatínskeho hradu v pravom krídle Drotárskeho pavilónu. Len donedávna tu bola umiestnená výstava Slovanské hradisko na Veľkom vrchu.

„Tú sme načas premiestnili do priestoru drotárskej expozície. Po ukončení testovania a uplynutí doby potrebnej na dezinfekciu priestoru bude výstava vrátená na pôvodné miesto,“ tvrdí hovorkyňa Považského Múzea v Žiline Magdaléna Lacková.

Odbery sa robia vo vnútri, ale na výsledok čakajú ľudia vo vonkajších priestoroch. Takýto lukratívny priestor na testovanie majú obyvatelia Budatína a Považského Chlmca najmä preto, že v týchto mestských častiach nebol vhodnejší objekt na celoplošné testovanie. „Keď nás zástupcovia vojska v spolupráci s mestom Žilina a žilinskou samosprávou oslovili s takouto ponukou, neváhali sme, vyšli sme im v ústrety a poskytli sme na tento účel práve náš Drotársky pavilón.“ vysvetlil riaditeľ Považského múzea v Žiline Michal Jurecký.

Z histórie

Hospodárska budova v areáli Budatínskeho hradu bola postavená v priebehu 18. storočia a slúžila na rôzne účely.

„Jej bližšiu funkciu nevieme presne určiť, ale mohla súvisieť s funkciami takzvaného dolného hradu, išlo teda skutočne o hospodársky objekt. Okolo roku 1830 bol pôvodný barokový objekt upravený stavebne aj fasádovo do vtedy populárneho klasicistického štýlu. V tom čase interiér slúžil pravdepodobne ako väčší sálový reprezentačný priestor. Neskôr budova opäť slúžila na hospodárske účely ako aj ubytovanie služobníctva. V dvadsiatom storočí sa tu nachádzali byty, či sídlo archívu. Tieto zásahy veľmi nepriaznivo zasiahli do vzhľadu aj funkcie hospodárskej budovy, čo sa snažila odstrániť obnova pamiatky v roku 2018,“ doplnil Michal Jurecký.