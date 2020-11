ŽILINA: Druhé kolo celoplošného testovania bude kratšie

Podobne ako uplynulý víkend budú môcť obyvatelia Žiliny využiť 71 odberných miestností v 33 rôznych lokalitách.

5. nov 2020 o 14:35

Žilinu čaká druhé kolo celoplošného testovania na ochorenie COVID-19. Uskutoční sa počas nadchádzajúceho víkendu od 7. do 8. novembra.

Odberné miesta budú ľuďom k dispozícii od 8.00 do 20.00 hodiny. Posledný výter v danom dni urobia zdravotníci už o 19.30 hod., aby stihli testy vyhodnotiť.

Otestovaných by malo byť približne 65-tisíc ľudí s trvalým pobytom v meste Žilina a vo vekovej kategórii nad 10 rokov a do 65 rokov.

Podobne ako uplynulý víkend budú môcť obyvatelia Žiliny využiť ktorúkoľvek z pripravených 71 odberných miestností v 33 rôznych lokalitách. Odberné miesto v Mojšovej Lúčke bude otvorené iba v nedeľu 8. novembra.

Miesta pre testovanie z väčšej časti kopírujú geografické umiestnenie volebných miestností. Občania sú do nich zvyknutí chodiť a poväčšine ich majú najbližšie k bydlisku.

Počas víkendu môžu Žilinčania ktorúkoľvek miestnosť a prísť môžu kedykoľvek od 8.00 do 20.00 hod. Orientačné časy prestávok v testovaní sú naplánované od 12.00 do 12.45 hod. a od 17.00 do 17.30 hod každý deň.

Odberné miesta si môžu časy prestávok upraviť vzhľadom na aktuálnu situáciu.

„Nie je vylúčené, že sa podobne ako počas prvého testovacieho víkendu budú pred odbernými miestami tvoriť rady čakajúcich, chceme však požiadať o dodržiavanie preventívnych opatrení, najmä rozstupov. Ak je niekde plno, vždy je možnosť využiť iné odberné miesto, niektoré sú od seba vzdialené niekoľko metrov alebo je možnosť prísť aj na druhý deň. Buďme k sebe tolerantní a ohľaduplní. Ak je niekto zdravotne znevýhodnený alebo starší, vytvorme mu priestor, aby sa otestoval skôr a nemusel dlho čakať,“ povedal žilinský primátor.

Ľudia si môžu dať vzájomne vedieť, kde sa tvoria najväčšie rady a vyhľadať odberné miesta, ktoré sú menej využívané. Facebooková skupina s názvom „Odberné miesta Žilina - celoplošné testovanie COVID-19“ v reálnom čase zdieľa informácie o naplnenosti jednotlivých odberných miest a ďalšie aktuality.

Mesto Žilina sa aktuálne pripravuje na druhé kolo testovania. Okrem odberových miestností, ochranných overalov pre administratívu i dobrovoľníkov, dezinfekcie priestorov či stravy pre testovacie tímy zabezpečuje, podobne ako uplynulý víkend, administratívny personál, dobrovoľníkov a spolupracuje pri prihlasovaní zdravotníkov.

Celoplošné testovanie sa uskutoční s dodržaním všetkých platných protiepidemiologických opatrení. V miestnostiach bude počas dňa zabezpečená priebežná dezinfekcia, odberové tímy budú otestované pred začiatkom a po skončení akcie. Na verejný poriadok a dodržiavanie preventívnych opatrení budú opäť dohliadať príslušníci Policajného zboru SR a Mestskej polície v Žiline.

V prípade, že sa bude chcieť niekto z občanov v termíne 9. – 15. novembra 2020 pohybovať v takzvaných červených okresoch (teda v tých, kde sa koná II. kolo testovania), musí mať k dispozícii aktuálny negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19.

Uvedené opatrenie platí napríklad pre ľudí, ktorí pracujú v Bratislave (zelený okres, kde sa nekonalo II. kolo testovania), ale na víkendy sa vracajú domov, do Žiliny (červený okres).

Rovnaká povinnosť platí aj pri vycestovaní z červeného okresu do zeleného okresu. Podmienkou je absolvovanie druhého kola testovania s negatívnym výsledkom testu. V opačnom prípade platí zákaz vychádzania.

Počas minulého víkendu bolo v meste Žilina v celoplošnom testovaní na ochorenie COVID-19 otestovaných 48 221 ľudí. Pozitívny výsledok testu bol zaznamenaný u 519 ľudí, čo je približne 1,08 percent z celkového počtu otestovaných.