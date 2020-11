Plusov bolo veľmi veľa, hovorí Ján Holúbek o svojom pôsobení v Belej

Lúčiaceho sa trénera mrzí, že s mužmi nedosiahol postup do IV. ligy.

5. nov 2020 o 13:46 Dominika Mariňáková

Futbalovú verejnosť v závere septembra prekvapil informáciou, že po 22 rokoch končí v ŠK Belá na pozícii trénera. Posledné desaťročie stál na lavičke mužského tímu tohto klubu a patrí medzi najdlhšie pôsobiacich kormidelníkov v piatej lige. Pri opätovnom spustení futbalových súťaží ho však, s najväčšou pravdepodobnosťou, ako trénera Belej už neuvidíme. Rozprávali sme sa Jánom Holúbkom.

V Belej ste strávili dlhé roky. Prečo ste sa rozhodli skončiť?

- V Belej som bol ako hráč od roku 1994, trénujem presne 22 rokov. To už je dlhé obdobie. Pri mužoch som asi desať rokov. Počas tých 22 rokov som neustále trénoval, niekedy dokonca viac tímov. V súčasnosti takisto, keďže vo Varíne mám na starosti celú žiacku a prípravkársku kategóriu. Okrem toho som manažérom ŠK Belá. Cítim sa unavený. Už dlhšie som o tom uvažoval, ale napokon som sa rozhodol, že dotiahnem ešte jeseň a následne si dám oddych od mužského futbalu.

Únava bola jediným dôvodom?

- Boli aj ďalšie. Žiaľ, nepodarilo sa nám rozbehnúť mládež. Vinu nesieme všetci, športový klub, tréneri, škola. Mládež stále nie je na veľmi dobrej úrovni, vo väčšine súťaží hráme o záchranu. Športové triedy nám vôbec neplnia funkciu, ktorú by mali. Z piatich ročníkov športových tried zostali len tri a možno aj tie časom zaniknú. Je to veľká škoda. Bol som za to veľmi kritizovaný, hoci mládežnícka zložka nepatrila priamo podo mňa. Napokon i to prispelo k môjmu plánovanému odchodu z klubu.

Ako na to zareagovalo vedenie klubu a hráči?

- Hráčom som to oznámil ako prvým. Prijali to s rozpakmi a vyjadrili sa v tom zmysle, že dúfajú, že si to ešte rozmyslím. Trošku sa obávam, aby aj oni neodišli a mne potom niekto nevyčítal, že kvôli mne v Belej zanikol futbal. Niektorí sa vyjadrili v takom zmysle, že keď končím, oni to pôjdu skúsiť inde. A musím povedať, že záujem o našich hráčov je veľký, aj vo vyšších súťažiach.

S prezidentom klubu Jankom Mihalčatinom, s ktorým mám nadštandardný vzťah, ma ešte čakajú nejaké rozhovory. Členovia vedenia klubu určite neboli nadšení, veď v úzkom kruhu sa nám veľmi dobre spolupracovalo. Preberal som to už i s predstaviteľom obce Jankom Káňom a vedúcim mužstva Dušanom Káčerom. Stále si myslia, že sa to nejako utrasie. Ale zatiaľ platí, že po tak dlhej dobe by som si rád dal pauzu.

Dlho ste zvažovali toto rozhodnutie?

- Veľmi dlho. Už predtým som bol viac ráz rozhodnutý ukončiť trénerské pôsobenie v Belej. Ale výborné vzťahy s prezidentom, mojimi najbližšími spolupracovníkmi a takisto s hráčmi toto rozhodnutie odďaľovali. Som kritizovaný rôznymi ľuďmi, ktorí nepôsobia pri futbale, ale zvyknú hovoriť, ako by sa mal robiť. Tak možno dostanú šancu a budú športový klub viesť lepšie ako my. Ja im budem držať palce.