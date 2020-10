Peter Fiabáne ako administrátor testovania: Mám z toho dobrý pocit

Žilinský primátor v rozhovore o doterajšom priebehu testovania v meste i o svojich skúsenostiach administratívneho pracovníka v odberovom tíme.

31. okt 2020 o 12:50 Branislav Koscelník

Ako v Žiline prebieha testovanie?

- Ráno o siedmej sme otvorili všetky testovacie miesta. Všetkých 71 odberných miest bolo pripravených, čo je výborná správa, lebo sme k tomu mali veľký rešpekt a aj veľké obavy. Priebeh má malé chybičky. Niekde sú dlhšie rady, niekde kratšie. Od rána pomáham, ako administrátor na Mestskom úrade. Po rozbehu testujeme 50 ľudí za hodinu, čo je výborné číslo. Tím šliape. Tak zdravotníci, ako aj administrátori a dobrovoľníci. Informácie z mesta sú také, že nikde nie je zásadný problém. Samozrejme, že niektoré miesta, najmä na sídliskách, sú exponovanejšie a tam sú rady dlhšie. Vzhľadom na krátkosť času a tlaky, ktoré sme pociťovali, sa s tým mesto vysporiadava dobre.

Aká je nálada na odbernom mieste?

- Už štyri hodiny som sedel priamo na odberovom mieste a každý jeden človek prešiel cez moje ruky. Ľudia sú disciplinovaní. Je to možno aj tým, že sme akciu pripravili dobre. Ľudia vidia, že to funguje. Každý v tíme vie, čo má robiť, nie sú žiadne zmätky. Zdravotníci testujú rýchlo a citlivo. Mám z toho dobrý pocit. Hoci testovanie rozdeľuje celú spoločnosť, tak pre tých, ktorí sa rozhodli, že to budú rešpektovať a prišli, tým sme vytvorili podmienky, aby sa mohli cítiť bezpečne a vidia, že je to dobre zorganizované. ´

Ako sa cítite v úlohe administrátora?

- Kto má pozná, ten vie, že si to viem užívať. Som človek, ktorý sa roboty nebojí. Povedal som, že chcem byť obidva dni priamo zainteresovaný na testovaní. Mám kolegyňu Lenku, ktorá píše, ja informujem každého občana, čo ho čaká na odberovom mieste, dávam inštrukcie. Má z toho dobrý pocit.

Prehodíte niečo s ľuďmi?

- Na mestský úrad prichádza veľa ľudí bez domova, alebo prichádzajú klienti Diecéznej charity. Niektorí sú vystrašení, niektorí v pohode, zahraničným treba vysvetľovať po anglicky. Nemám problém zažartovať, alebo upokojiť, či niečo vysvetliť.